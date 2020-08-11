Белгородскую область ожидают похолодание, дожди и туман

В среду, 12 августа, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Синоптики белгородского филиала Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают кратковременные дожди, местами грозы.
Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.
Ночью и утром возможен туман. Днём ветер усилится до 12 м/с. При грозах возможны порывы до 15–17 м/с. Температура не поднимется выше +25 °С.
В Белгороде совсем небольшие дожди — до 1 мм — пройдут ночью и под утро. Днём будет облачно, без осадков. Температура — до 22 градусов тепла.
В Старом Осколе серьёзных осадков тоже не ожидается. Днём будет на один градус холоднее, чем в областном центре. Сильнее дожди пройдут в Валуйках. Но там будет и теплее — до +25 °С.