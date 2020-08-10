Выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами

Posted 10 августа 2020, 06:26
Published 10 августа 2020, 06:26
Modified 20 августа 2024, 05:40
Updated 20 августа 2024, 05:40
Люди собирались у стелы «Минск — город-герой», но ближе к 23 часам бойцы ОМОНа разделили город на две части. Протестующие устроили шествие по Кальварской улице до проспекта Независимости, который уже перекрыл ОМОН. По данным РБК, колонна повернула, а у станции «Немига» против неё применили светошумовые гранаты.
Около полуночи появилась информация, что у стелы в толпу въехал автозак. СМИ сообщали об одном пострадавшем, а позднее местные Telegram-каналы рассказали как минимум о четырёх раненых и одном погибшем. Официальных сведений не оглашалось.
Утихать протесты в столице республики стали к трём часам утра. Акции также прошли в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жлобине, Пинске, Лиде, Кобрине. В последнем городе ОМОН опустил щиты перед толпой. По предварительным данным, 9 августа задержаны свыше 120 человек, из которых 54 — в Минске.
Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская призывала правоохранителей остановить насилие. К слову, сразу после 20 часов ЦИК сообщил, что по первым результатам из медучреждений и воинских частей она набрала 6,98% и 3,81% соответственно. Лукашенко получил 82,08% и 93,71%. По национальному экзитполу на вечер воскресенья действующий президент набирал 79,7%. Новую информацию ЦИК должен предоставить утром 10 августа.
При этом местные независимые СМИ и Telegram-каналы размещали фотографии бюллетеней из избиркомов, показывающих победу Тихановской на нескольких участках, а также сообщали о нарушениях. Наблюдатели от нижней палаты парламента РФ ничего не увидели. В штабе оппозиции намерены обжаловать нарушения в судах.