Выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами

Люди собирались у стелы «Минск — город-герой», но ближе к 23 часам бойцы ОМОНа разделили город на две части. Протестующие устроили шествие по Кальварской улице до проспекта Независимости, который уже перекрыл ОМОН. По данным РБК, колонна повернула, а у станции «Немига» против неё применили светошумовые гранаты.