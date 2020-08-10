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Posted 10 августа 2020, 06:26

Published 10 августа 2020, 06:26

Modified 20 августа 2024, 05:40

Updated 20 августа 2024, 05:40

Выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами

Выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами

10 августа 2020, 06:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
По прогнозам экзитполов, президентские выборы в Белоруссии в шестой раз подряд завершились победой действующего главы государства Александра Лукашенко. После закрытия большей части участков и объявления предварительных итогов в столице вспыхнули массовые протесты.

Люди собирались у стелы «Минск — город-герой», но ближе к 23 часам бойцы ОМОНа разделили город на две части. Протестующие устроили шествие по Кальварской улице до проспекта Независимости, который уже перекрыл ОМОН. По данным РБК, колонна повернула, а у станции «Немига» против неё применили светошумовые гранаты.

Около полуночи появилась информация, что у стелы в толпу въехал автозак. СМИ сообщали об одном пострадавшем, а позднее местные Telegram-каналы рассказали как минимум о четырёх раненых и одном погибшем. Официальных сведений не оглашалось.

Утихать протесты в столице республики стали к трём часам утра. Акции также прошли в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жлобине, Пинске, Лиде, Кобрине. В последнем городе ОМОН опустил щиты перед толпой. По предварительным данным, 9 августа задержаны свыше 120 человек, из которых 54 — в Минске.

Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская призывала правоохранителей остановить насилие. К слову, сразу после 20 часов ЦИК сообщил, что по первым результатам из медучреждений и воинских частей она набрала 6,98% и 3,81% соответственно. Лукашенко получил 82,08% и 93,71%. По национальному экзитполу на вечер воскресенья действующий президент набирал 79,7%. Новую информацию ЦИК должен предоставить утром 10 августа.

При этом местные независимые СМИ и Telegram-каналы размещали фотографии бюллетеней из избиркомов, показывающих победу Тихановской на нескольких участках, а также сообщали о нарушениях. Наблюдатели от нижней палаты парламента РФ ничего не увидели. В штабе оппозиции намерены обжаловать нарушения в судах.

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#Новости#Общество#Выборы#Беларусь#Белоруссия#Александр лукашенко
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