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В свиных почках «Промагро» нашли антибиотик

10 августа 2020, 12:08
Фото: old.promagro.ru
Белгородский производитель отправлял продукт в Москву, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Эксперты уличили производителя из Старого Оскола в нарушении технических регламентов по показателям безопасности. Образцы мясного субпродукта — охлаждённых свиных почек — отобрал в конце июня сотрудник управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Изготовителем продукта значилось ООО «Агропромышленный комплекс „Промагро“» из Старого Оскола. Эксперты изучили пробы и нашли антибиотик тетрациклиновой группы — окситетрациклин.

По этому факту в управлении завели административное дело. За нарушение техрегламентов, которые могли повлечь за собой вред жизни или здоровью граждан, на должностное лицо «Промагро» наложили штраф.

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