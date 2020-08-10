В свиных почках «Промагро» нашли антибиотик

Эксперты уличили производителя из Старого Оскола в нарушении технических регламентов по показателям безопасности. Образцы мясного субпродукта — охлаждённых свиных почек — отобрал в конце июня сотрудник управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Изготовителем продукта значилось ООО «Агропромышленный комплекс „Промагро“» из Старого Оскола. Эксперты изучили пробы и нашли антибиотик тетрациклиновой группы — окситетрациклин.
По этому факту в управлении завели административное дело. За нарушение техрегламентов, которые могли повлечь за собой вред жизни или здоровью граждан, на должностное лицо «Промагро» наложили штраф.