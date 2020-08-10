В Белгородской области за три месяца нашли 32 поддельных купюры

Так, из 32 фальшивок, обнаруженных в банках и отделении Центробанка, 28 оказались достоинством в пять тысяч рублей. Остальные четыре купюры были тысячными, уточнили в белгородском отделении ГУ Банка России по ЦФО.
Похожая картина в целом по стране: четыре из пяти выявляемых подделки имеют высшее достоинство. Всего за квартал в секторе обнаружили 7725 фальшивых банкнот, включая номиналы 10 и 50 рублей. В белгородском отделении заметили, что для мошенников больший интерес представляют крупные купюры, поэтому в обращении с ними нужно проявлять внимательность.
Так, у пятитысячной банкноты есть защитная нить, а при наклоне на ней должно проявляться изображение числа «5000». На образцах 2010 года при изменении угла зрения смещаются цифры, а наклон позволяет увидеть буквы «РР» на лицевой стороне.