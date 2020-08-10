В Белгородской области за три месяца нашли 32 поддельных купюры

Похожая картина в целом по стране: четыре из пяти выявляемых подделки имеют высшее достоинство. Всего за квартал в секторе обнаружили 7725 фальшивых банкнот, включая номиналы 10 и 50 рублей. В белгородском отделении заметили, что для мошенников больший интерес представляют крупные купюры, поэтому в обращении с ними нужно проявлять внимательность.