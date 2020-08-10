В Белгородской области на детские выплаты в 2020 году выделили 1,2 млрд рублей

Губернатор Евгений Савченко подписал постановление «О перераспределении объёма субвенций между муниципальными образованиями на 2020 год». В документе сказано о том, что из-за выделенных дополнительных денег из федеральной казны на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет субвенции бюджетам районов и горокругов перераспределят.