В Белгородской области на детские выплаты в 2020 году выделили 1,2 млрд рублей

Posted 10 августа 2020,, 11:02
Published 10 августа 2020,, 11:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Губернатор Евгений Савченко подписал постановление «О перераспределении объёма субвенций между муниципальными образованиями на 2020 год». В документе сказано о том, что из-за выделенных дополнительных денег из федеральной казны на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет субвенции бюджетам районов и горокругов перераспределят.
Субвенции на 2020 год предусмотрены с учётом перераспределённых средств областного бюджета 71 млн 743 тыс. рублей, а также дополнительных поступлений из федеральной казны — 251 млн 897 тыс. 500 рублей.
Всего на 2020 год в регионе на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет выделили более 1 млрд 150 млн 919 тыс. рублей. Субвенции распределят между областным центром, всеми городскими округами и районами.
Наибольшие для выплат суммы получат Белгород (253,7 млн рублей), Белгородский район (179,1 млн) и Старооскольский горокруг (117,7 млн). Наименьшая субвенция предусмотрена для Красненского района — 9,8 млн рублей.