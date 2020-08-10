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Posted 10 августа 2020,, 11:02

Published 10 августа 2020,, 11:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области на детские выплаты в 2020 году выделили 1,2 млрд рублей

10 августа 2020, 11:02
Деньги предназначены для ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет. Средства распределят между Белгородом, городскими округами и районами. Большую часть от общей суммы получит областной центр.

Губернатор Евгений Савченко подписал постановление «О перераспределении объёма субвенций между муниципальными образованиями на 2020 год». В документе сказано о том, что из-за выделенных дополнительных денег из федеральной казны на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет субвенции бюджетам районов и горокругов перераспределят.

Субвенции на 2020 год предусмотрены с учётом перераспределённых средств областного бюджета 71 млн 743 тыс. рублей, а также дополнительных поступлений из федеральной казны — 251 млн 897 тыс. 500 рублей.

Всего на 2020 год в регионе на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет выделили более 1 млрд 150 млн 919 тыс. рублей. Субвенции распределят между областным центром, всеми городскими округами и районами.

Наибольшие для выплат суммы получат Белгород (253,7 млн рублей), Белгородский район (179,1 млн) и Старооскольский горокруг (117,7 млн). Наименьшая субвенция предусмотрена для Красненского района — 9,8 млн рублей.

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