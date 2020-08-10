Как выбрать спелый арбуз

На любом арбузе есть пятнышко — именно этим местом ягода соприкасалась с землёй на грядке. Земляное пятно должно быть жёлтого цвета с оттенками коричневого. Также на нём может быть паутинка трещинок и дорожек — это тоже говорит о спелости. А вот ягоду с ярким белым пятном не берите — она ещё зелёная.