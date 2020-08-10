Как выбрать спелый арбуз

Идеальной схемы выбора арбуза не существует. Поэтому руководствуйтесь совокупностью признаков. Если выбранный экземпляр соответствует почти всем требованиям, а по одной примете не «проходит», то ягоду можно брать. А вот если выражен только один признак (звонкий звук, красивый окрас, ровная корочка), а всё остальное мимо, то лучше его отложить и поискать более подходящую ягоду.
На вкус, цвет и сахаристость влияет сорт арбуза и условия, в которых он вырос. Толстокорые сорта издают более звонкий звук, чем другие. При надавливании они хрустят по-другому, а на ощупь гораздо твёрже. Однако это не говорит о незрелости ягоды.
Обратите внимание на узор на кожуре: он должен быть чётким. Даже если сорт обладает почти чёрной коркой, у ягоды всё равно будут чуть выпуклые продольные полосы. Они должны быть без искривлений и прерываний.
Хороший арбуз должен блестеть, но это требование проще всего подделать. Продавцы натирают арбузы перед продажей, а для транспортировки покрывают восковым составом.
Понять, применялся ли воск, можно, если провести ногтем по поверхности ягоды. Тонкая оболочка кожуры легко сдирается и оставляет приятный запах свежей травы. А вот если на ногтях останется что-то жирное — арбуз с воском. Вреда в нём нет, но ягода не дышит и становится пресной и водянистой.
Самое важное в покупном арбузе — отсутствие повреждений. Никаких проколов, трещин и вмятин, а также пятен и мягких областей. Арбуз — что-то вроде природной консервы, которая хранится долго за счёт полной герметичности содержимого. Сохранить ягоду можно хоть до Нового года, но она должна быть целой. Как только корочка повреждается — внутрь проникают бактерии и начинается процесс брожения.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что чаще всего травятся не нитратными, а именно подкисшими арбузами. Небольшие проколы с подтёками говорят о том, что в ягоду могли ввести краситель или антибиотик.
Половинки арбуза не берите ни при каких условиях. Даже нарезанный при вас арбуз не гарантирует его безопасность. Нож мог быть грязным или им резали прокисший арбуз и занесли бактерии в вашу покупку.
На любом арбузе есть пятнышко — именно этим местом ягода соприкасалась с землёй на грядке. Земляное пятно должно быть жёлтого цвета с оттенками коричневого. Также на нём может быть паутинка трещинок и дорожек — это тоже говорит о спелости. А вот ягоду с ярким белым пятном не берите — она ещё зелёная.
Хвостик у арбуза должен быть сухим. При этом засыхает только сама плодоножка, которая соединяет плод с бахчой — пятачок, из которого она выходит, может оставаться зелёным.
Не существует арбузов-мальчиков и арбузов-девочек. Но искать следует плоды с большим пятном на противоположной стороне от хвостика. В этом месте раньше был цветок, и чем больше этот рубец по размеру, тем больше пчёл его опылило. Такие ягоды намного слаще и вкуснее тех, у которых завязь выглядит, как точечка.
Самый известный способ проверить спелость — постучать по арбузу. Звук должен быть звонким. Определить с первого раза хороший арбуз не получится — придётся перестучать и перехлопать штук десять, чтобы сравнить тональность.
Арбуз выбираем в средней весовой категории. Слишком маленькие плоды могут быть зелёными или больными, а гиганты явно выращены не только на силе земли, но и на всевозможных химикатах. Выбирайте арбуз весом около 7-10 килограммов.
При простукивании арбуз должен пружинить. Если он мягкий, то не берём — ягода могла прокиснуть изнутри или сильно побиться в дороге.
Нитраты есть абсолютно во всех овощах и ягодах, но не всегда эта доза безопасна. Предельно допустимая норма нитратов — 3,7 миллиграмма на килограмм веса, а нитритов — 0,2 миллиграмма. Проверить это можно только специальным прибором.
На вид мякоть нитратного арбуза отдаёт желтизной. Особенно много её на прожилках и у корочки.
Желательно покупать в крупных магазинах и супермаркетах — большая часть фермеров пытается продать свой товар в магазине, а не на улице с лотка. В павильоне следует покупать только в том случае, если точка расположена далеко от дороги, а сами ягоды лежат на столиках или в ящиках.
Однако никто не может гарантировать, что арбуз не лежал прямо на земле до того, как его положили на прилавок. Стоит понимать, что пол склада в магазине в любом случае будет чище, чем почва на улице мегаполиса.