Должников будут ловить на дорогах Белгородской области

К поиску водителей с долгами по штрафам за пьяную езду и отказ от освидетельствования подключат участковых и сотрудников вневедомственной охраны. Им также переданы списки лиц, у которых накопилось пять и более неоплаченных долгов по штрафам, уточнили в областном управлении МВД.