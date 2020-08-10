Должников будут ловить на дорогах Белгородской области

К поиску водителей с долгами по штрафам за пьяную езду и отказ от освидетельствования подключат участковых и сотрудников вневедомственной охраны. Им также переданы списки лиц, у которых накопилось пять и более неоплаченных долгов по штрафам, уточнили в областном управлении МВД.
За просрочку гражданам грозит очередное административное взыскание в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или арест до 15 суток. Альтернативной санкцией могут стать обязательные работы на срок до 50 часов.
Избежать наказания можно, погасив всю накопленную задолженность по штрафам. Проверка наличия неоплаченных взысканий доступна через портал госуслуг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов».