Белгородская область обошла соседей по числу вакансий на одного безработного

В июне количество вакансий в России уменьшилось в четыре раза по сравнению с докарантинным периодом. Безработных стало больше и в Белгородской области, однако предложений от работодателей на одного человека здесь явно больше, чем в регионах-аутсайдерах.

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что без работы в июне этого года остались 16,9 тыс. белгородцев. Для сравнения, годом ранее таких граждан насчитывалось 5,5 тыс. Однако даже сейчас на одного безработного приходится 1,3 вакансии, а всего предложений насчитывается 21,4 тыс. В Воронежской области на одного жителя без работы было 0,4 вакансии. Всего в регионе зарегистрировано 25,6 тыс. нетрудоустроенных человек, а вакантных мест — 16,4 тыс. Сложная ситуация и в Курской области: в июне на одного безработного аналитики насчитали только 0,5 вакансии. Однако тяжелее всего с работой в северокавказских республиках: на одну вакансию в Дагестане претендует 63,1 человека, в Чечне — 72,3, в Ингушетии — 543,1. Легче найти работу в Амурской области — на одного безработного здесь насчитывается 3,1 вакансии, в Еврейской АО — 3,4 предложения. Лидером стала Сахалинская область — 5,9 вакантного места на одного нетрудоустроенного гражданина. Материалы по теме За неделю в центр занятости обратилось более тысячи безработных белгородцев В Белгородской области безработным с детьми подняли пособие на 3 тыс. рублей Безработных россиян за месяц стало на 93 тыс. больше