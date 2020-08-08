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На окна квартир новостроек начнут устанавливать ограничители для безопасности детей

8 августа 2020, 06:19
Фото: pixabay.com
Свод правил, который регламентирует установку ограничителей на окна квартир, а также проект перечня национальных стандартов внесли в правительство. Принятые правила будут применяться при строительстве новых многоквартирных домов. Всего за 2019 год из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли.

По данным прессы-службы Минстроя России, проект актуализированного перечня национальных стандартов и сводов правил внесли на рассмотрение в правительство, сообщает «ТАСС». В результате их принятия на окна квартир новостроек начнут устанавливать ограничительные конструкции для безопасности детей.

В Минстрое также уточнили, что новые правила не будут применяться к зданиям, введённым в эксплуатацию до вступления в силу новых требований. Кроме того, они не коснутся объектов, строительство, реконструкция и капремонт которых ведутся в соответствии с проектной документацией, утверждённой или направленной на госэкспертизу до вступления в силу изменений.

Однако в ведомстве считают, что решить проблему об оснащении окон системами безопасности зданий и сооружений, введённых в эксплуатацию ранее, необходимо решать на уровне регионов.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова, в отличие от нового строительства, реализовать такие решения в уже существующих зданиях «на всю страну» сложнее.

По подсчётам омбудсмена Анны Кузнецовой, всего в России за 2019 год из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли.

Напомним, в Белгородской области четыре человека выпали из окон за четыре дня. Среди них была и несовершеннолетняя белгородка.

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