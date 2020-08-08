На окна квартир новостроек начнут устанавливать ограничители для безопасности детей

В Минстрое также уточнили, что новые правила не будут применяться к зданиям, введённым в эксплуатацию до вступления в силу новых требований. Кроме того, они не коснутся объектов, строительство, реконструкция и капремонт которых ведутся в соответствии с проектной документацией, утверждённой или направленной на госэкспертизу до вступления в силу изменений.