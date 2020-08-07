Жителям микрорайона под Белгородом отказались делать перерасчёт за ржавую воду

Однако, как уверяет гендиректор Белоблводоканала Сергей Тараканов, жалоб на некачественное водоснабжение в данных массивах от людей не поступало. Несмотря на то, что 13 июня жители посёлка Разумное записали видеообращение к главе региона. В нём они пожаловались на проблемы с водой, которые преследуют их уже второй год подряд в начале лета.