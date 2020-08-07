Жителям микрорайона под Белгородом отказались делать перерасчёт за ржавую воду

О том, что ГУП «Белоблводоканал» не будет делать перерасчёт платежей жителям микрорайонов Разумное-22а, Разумное-22б и Разумное-71, стало известно из официального ответа организации депутату-коммунисту Екатерине Долговой.
Из документа следует, что станцию водоподготовки для вышеуказанных микрорайонов запустили в эксплуатацию в июне текущего года. Чтобы произвести перерасчёт платежей из-за поставки некачественной воды, согласно законодательству, пользователи должны обратиться в диспетчерскую службу.
Однако, как уверяет гендиректор Белоблводоканала Сергей Тараканов, жалоб на некачественное водоснабжение в данных массивах от людей не поступало. Несмотря на то, что 13 июня жители посёлка Разумное записали видеообращение к главе региона. В нём они пожаловались на проблемы с водой, которые преследуют их уже второй год подряд в начале лета.
Помимо этого, белгородцы запустили флешмоб в группе «Разумное online» во «ВКонтакте», где они делились видеозаписями, на которых зачитывают объявления местных властей при отсутствии воды в домах.
Через несколько дней на жалобы отреагировала администрация Белгородского района, сообщив, что проблем уже нет, а водоснабжение работает в штатном режиме. Инцидент местные власти связали со сверхнормативным водозабором из-за полива огородов и зелёных насаждений.