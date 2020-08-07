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Работающего белгородца накажут за получение пособия по безработице

7 августа 2020, 05:22
Фото: ИА "Бел.Ру"
деньги
Мужчина работал на предприятии в Ивнянском районе Белгородской области, но скрывал этот факт и получал параллельно пособие по безработице. Ему удавалось проворачивать эту схему в течение четырёх месяцев. Потом его разоблачили. О случае сообщила областная прокуратура.

Прокуратура Ивнянского района нашла нарушения при проверке исполнения законодательства о занятости населения. В 2019 году в центр занятости обратился мужчина, чтобы стать на учёт как безработный. 44-летнему местному жителю это удалось. Он получал пособие по безработице со 2 августа по 21 ноября 2019 года.

Позже выяснилось, что мужчина уже работал в тот момент в фермерском хозяйстве. Скрыв данные о своём трудоустройстве, он получал одновременно и пособие, и зарплату от индивидуального предпринимателя.

Так злоумышленник нанёс федеральному бюджету ущерб в размере 25 960 рублей, сообщают в прокуратуре Белгородской области. В отношении жителя Ивнянского района возбудили уголовное дело по признакам мошенничества при получении пособий (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

В прошлом году на ИА «Бел.Ру» писали о женщине, которая совершила аналогичное преступление и также в Ивнянском районе: она не сообщила в центр занятости о том, что нашла работу. Белгородка получала пособие и зарплату. От государства ей успели выплатить 11,7 тыс. рублей.

Другая жительница региона получала пенсию по потере кормильца даже тогда, когда уже трудоустроилась и выплата была ей не положена. Женщина потеряла мужа, но когда всё же нашла работу, сообщать об этом не стала и получила незаконно 86 000 рублей.

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