Глава горокруга в Белгородской области получил представление за пляжи

Прокуроры проверили место отдыха на воде в урочище Айдар на реке Оскол в Новооскольском горокруге. Оказалось, что санитарно-эпидемиологическое заключение на использование объекта для купания, спорта и отдыха выдали только 21 июля.
Не было в рекреационной зоне информации о температуре воды и воздуха. Лежаков и зонтов от солнца на пляже явно не хватало. На мачте для подъёма сигналов не обнаружилось знаков, разрешающих или запрещающих купание.
Кроме этого, на площадках для мусорных контейнеров не установили ограждение, а также не было водонепроницаемого покрытия.
Районная прокуратура по всем выявленным нарушениям внесла представление главе Новооскольского горокруга.
Недочёты летом 2020 года прокуратура нашла ещё в нескольких местах для отдыха. Надзорное ведомство осталось недовольным пляжами в Бирюче на реке Тихая Сосна, в Борисовке на озере Баланда, а также водоёмами в Красненском районе. Во всех перечисленных случаях представления получили главы райцентров или районов.
Напомним, что купальный сезон в Белгородской области из-за коронавируса в этом году начался не 1 июня, а на 15 дней позже. Пять пляжей в регионе остаются закрытыми: их откроют после реконструкции и освидетельствования.