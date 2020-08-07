Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава горокруга в Белгородской области получил представление за пляжи

7 августа 2020, 13:17
Фото: ИА «Бел.Ру»
Прокуратура продолжает сообщать о местах отдыха на воде, в которых нашли нарушения. В этот раз отличилось урочище Айдар в Новооскольском горокруге: заключение о безопасности пляжу выдали поздно, лежаков и зонтов не хватало, а также не было знаков, разрешающих или запрещающих купание.

Прокуроры проверили место отдыха на воде в урочище Айдар на реке Оскол в Новооскольском горокруге. Оказалось, что санитарно-эпидемиологическое заключение на использование объекта для купания, спорта и отдыха выдали только 21 июля.

Не было в рекреационной зоне информации о температуре воды и воздуха. Лежаков и зонтов от солнца на пляже явно не хватало. На мачте для подъёма сигналов не обнаружилось знаков, разрешающих или запрещающих купание.

Кроме этого, на площадках для мусорных контейнеров не установили ограждение, а также не было водонепроницаемого покрытия.

Районная прокуратура по всем выявленным нарушениям внесла представление главе Новооскольского горокруга.

Недочёты летом 2020 года прокуратура нашла ещё в нескольких местах для отдыха. Надзорное ведомство осталось недовольным пляжами в Бирюче на реке Тихая Сосна, в Борисовке на озере Баланда, а также водоёмами в Красненском районе. Во всех перечисленных случаях представления получили главы райцентров или районов.

Напомним, что купальный сезон в Белгородской области из-за коронавируса в этом году начался не 1 июня, а на 15 дней позже. Пять пляжей в регионе остаются закрытыми: их откроют после реконструкции и освидетельствования.

Материалы по теме
Соблюдают ли белгородцы социальную дистанцию на пляжах? Какие пляжи в Белгородской области готовы к купальному сезонуВ Белгороде обустраивают набережную и пляж в районе «Пескарьера»
#Новости#Прокуратура#Новый Оскол#Белгородская область#Пляж#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18