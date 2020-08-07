Глава горокруга в Белгородской области получил представление за пляжи

Прокуратура продолжает сообщать о местах отдыха на воде, в которых нашли нарушения. В этот раз отличилось урочище Айдар в Новооскольском горокруге: заключение о безопасности пляжу выдали поздно, лежаков и зонтов не хватало, а также не было знаков, разрешающих или запрещающих купание.