Что нам стоит тут построить? О самовольном захвате земель в Белгородской области

Летом нынешнего года корреспондент ИА «Бел.Ру» вместе с компанией приятелей поехал на пляжный комплекс «Островок». Находится он в селе Нижний Ольшанец под Белгородом. Отдохнули, понравилось, решили повторить спустя время. В июле позвонили по номеру, который указан на сайте, забронировали беседку № 31. В ней же сидели в прошлый раз. Бронь прошла, но каково было удивление, когда, приехав к беседке, её на месте не нашли. Администратор предложила другую. Отдых состоялся, но вопрос остался: куда делась беседка № 31 и ещё несколько подобных рядом с ней? Ответ не заставил себя долго ждать.