Что нам стоит тут построить? О самовольном захвате земель в Белгородской области

Летом нынешнего года корреспондент ИА «Бел.Ру» вместе с компанией приятелей поехал на пляжный комплекс «Островок». Находится он в селе Нижний Ольшанец под Белгородом. Отдохнули, понравилось, решили повторить спустя время. В июле позвонили по номеру, который указан на сайте, забронировали беседку № 31. В ней же сидели в прошлый раз. Бронь прошла, но каково было удивление, когда, приехав к беседке, её на месте не нашли. Администратор предложила другую. Отдых состоялся, но вопрос остался: куда делась беседка № 31 и ещё несколько подобных рядом с ней? Ответ не заставил себя долго ждать.
Стало известно, что прокуратура нашла нарушения в использовании земельного участка, который находится в аренде УК «Сосновый бор». Как раз там расположен «Островок». Выяснилось, что земля, арендуемая для заготовки древесины, использовалась управляющей компанией для других целей. Согласно информации из «СПАРК-Интерфакс», в аренде УК находятся два участка от Белгородского лесничества: один — с 2013 года, второй — с 2014 года. Участок, к которому возникли вопросы у прокуратуры, переоборудовали под рекреационную зону с мангалами, беседками, туалетами и оградой.
Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», белгородское ООО «Островок» зарегистрировано с декабря 2012 года. Руководит им Александр Анохин, который числится директором ещё в восьми фирмах, а совладельцем — в девяти, в том числе за пределами Белгородской области. В среднесписочной численности персонала указан всего один человек, а чистые активы за 2019 год составили 10 000 рублей, как и уставный капитал «Островка».
Проблема в том, что для обустройства здесь места для отдыха сняли плодородный слой почвы на участке в 948 кв. м, который относится к защитным лесам. Если говорить о материальной стороне ущерба окружающей среде, он составил 8,4 млн рублей.
Из-за факта нарушения Белгородское лесничество составило административный протокол за самовольное занятие лесных участков по ст. 7.9 КоАП РФ, а районная прокуратура внесла «Сосновому бору» представление. Все установленные объекты на данном участке земли приказали снести. Сразу стало ясно, куда делись беседки и ограждение, которое ограничивало проход.
Кроме того, прокуратура нашла нарушение в правомерности строительных работ на прилегающем участке № 31:15:2108007:181, записанном на физлицо — руководителя управляющей компании Бориса Деденева: здесь оборудовали парковку. На участке стоит охранный пункт, всё заасфальтировано и нанесена соответствующая разметка, хотя изначально земля рассчитана на малоэтажные жилищные строения. Кроме того, за парковочное место здесь надо платить.
Помимо этого, компания ограничила выход к воде. «Сосновый бор» установил забор на берегу Белгородского водохранилища на участке, который компания по результатам торгов может использовать. Рекреационные цели там тоже прописаны. Но выяснилось, что акватория водохранилища предназначена для общего пользования, и ограждения УК и «Островка» стали причиной обращения в Росприроднадзор для возбуждения административного дела. Гендиректору ООО УК «Сосновый бор» внесли представление.
Для справки: по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО управляющая компания «Сосновый бор» зарегистрировано в Белгородской области в посёлке Разумное уже шесть лет — с апреля 2014 года. Её бенефициаром является Борис Деденев. Руководит компанией тоже он. Выручка от продажи УК за 2019 год составила 2,6 млн рублей. При этом аналитическое агентство сообщает о чистом убытке «Соснового бора» за 2019 год в размере 559 000 рублей.
К слову, случай с «Островком» не первый, когда базы, пляжные комплексы и прочие объекты массового отдыха незаконно перекрывают жителям области проход к водоёмам, самовольно устанавливают ограждения.
Этим же летом разгорелся скандал вокруг забора, который установили на берегу реки Везёлки на муниципальной территории. Журналисты «Фонаря» выезжали на место и выяснили, что забор действительно есть, а таблички, разрешающей всем проход, нет. Для решения проблемы обратились в прокуратуру.
Оказалось, оградила выход к воде местная база отдыха «Алые паруса». Часы посещения руководство не обозначило, проход закрыло, а для людей оставило лишь номер телефона администрации «Алых парусов», по которому нереально дозвониться. По нему никто не отвечал. Владельцу базы внесли представление, а проход открыли ещё во время проверки — повесили табличку о свободном доступе для всех желающих на территорию «Алых парусов».
Ещё одна история самовольной установки ограждений произошла весной. Местные жители стали жаловаться на забор, который появился между посёлком Сосновый бор и Пикник-парком. Фигурантом скандала стал упомянутый нами ранее руководитель УК «Сосновый бор» Борис Деденев. Белгородское лесничество обеспокоилось забором, который ограждает несколько гектаров леса, и песочной дорогой.
После проверки определили, что дорога, устланная песком, никаких правил не нарушает. Она обустроена на территории, которая не входит в состав земель лесного фонда. Кроме того, владелец земли пояснил, что такая дорога необходима не только для его техники, но и для пожарных автомобилей. А вот ситуация с забором была не такой однозначной. По факту проводилось административное расследование. В итоге приняли решение демонтировать ограду.
Хотя такая мера, как ограждение зоны отдыха, по словам бизнесмена Игоря Гладкова, была вынужденной: люди приходят сюда со стороны Пикник-парка, разводят костры, мусорят и не убирают за собой.