Бывший полузащитник «Спартака» Ананидзе перешел в «Ротор»

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе подписал контракт с волгоградским «Ротором», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Всего в РПЛ Ананидзе провел 152 матча, забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи.
Последним клубом грузинского полузащитника был греческий «Анортосис», в составе которого он шесть раз выходил на поле.
В активе Ананидзе семь забитых мячей в 45 матчах за сборную Грузии.
Добавим, что по итогам прошлого сезона «Ротор» добился права выступать в РПЛ. В первом туре чемпионата-2020/21 волгоградцы на своем поле примут «Зенит».
Встреча состоится 11 августа.