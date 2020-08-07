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Бывший полузащитник «Спартака» Ананидзе перешел в «Ротор»

7 августа 2020, 07:31
Фото: pxhere.com
В России 27-летний футболист известен своей игрой за московский «Спартак», в составе которого провел 146 матчей. Также в его послужном списке есть игры за «Ростов» и «Крылья Советов».

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе подписал контракт с волгоградским «Ротором», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Всего в РПЛ Ананидзе провел 152 матча, забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи.

Последним клубом грузинского полузащитника был греческий «Анортосис», в составе которого он шесть раз выходил на поле.

В активе Ананидзе семь забитых мячей в 45 матчах за сборную Грузии.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Ротор» добился права выступать в РПЛ. В первом туре чемпионата-2020/21 волгоградцы на своем поле примут «Зенит».

Встреча состоится 11 августа.

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