Бывший полузащитник «Спартака» Ананидзе перешел в «Ротор»

В России 27-летний футболист известен своей игрой за московский «Спартак», в составе которого провел 146 матчей. Также в его послужном списке есть игры за «Ростов» и «Крылья Советов».

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе подписал контракт с волгоградским «Ротором», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба. Всего в РПЛ Ананидзе провел 152 матча, забил 16 голов и сделал 24 результативные передачи. Последним клубом грузинского полузащитника был греческий «Анортосис», в составе которого он шесть раз выходил на поле. В активе Ананидзе семь забитых мячей в 45 матчах за сборную Грузии. Добавим, что по итогам прошлого сезона «Ротор» добился права выступать в РПЛ. В первом туре чемпионата-2020/21 волгоградцы на своем поле примут «Зенит». Встреча состоится 11 августа.