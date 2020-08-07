Белгородец взял кредит и перевёл мошенникам больше миллиона рублей

Белгородец поверил, что с его счёта пытаются похитить деньги, поэтому по указанию аферистов снял с карты 62,5 тыс. рублей и перевёл сумму на названные ими счета. На следующий день ему позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили о заведённом уголовном деле, сообщили в УМВД по области.
Неизвестный попросил мужчину взять в одном из отделений банка кредит, чтобы разоблачить недобросовестных сотрудников. Потерпевший отметил, что злоумышленникам он сообщал о каждом шаге и даже записывал имена работников банка. Полученный кредит он обналичил и снова перевёл мошенникам – в течение двух часов небольшими суммами на их счета ушло 985 тыс. рублей.
Лишь после обращения к настоящим сотрудникам кредитного учреждения белгородец понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности аферистов. В управлении призвали жителей области не выполнять никаких финансовых операций по указанию незнакомцев.