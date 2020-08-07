Белгородец взял кредит и перевёл мошенникам больше миллиона рублей

Белгородец поверил, что с его счёта пытаются похитить деньги, поэтому по указанию аферистов снял с карты 62,5 тыс. рублей и перевёл сумму на названные ими счета. На следующий день ему позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили о заведённом уголовном деле, сообщили в УМВД по области.