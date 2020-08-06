В Белгородской области ФСБ нашла подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели рейды в пяти регионах: помимо Белгородской области, в список попали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Челябинская области. Там спецслужбы нашли 25 человек, которые в подпольных мастерских модернизировали гражданское оружие в боевое, производили боеприпасы, а также участвовали в их сбыте.
У нелегалов изъяли 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами оружия. Среди них были пулемёт РПД, автомат АК-74, пистолет-пулемёт «Кедр», винтовки, карабины и ружья СВД, «Мосина», Mauser и т. д.
Также из незаконного оборота спецслужбы изъяли восемь ручных осколочных гранат, 6,5 тыс. патронов, десять взрывателей, 5 кг пороха, восемь приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части оружия и комплектующие для изготовления боеприпасов.
Всего в пяти регионах закрыли 12 подпольных мастерских, сообщили в пресс-службе ФСБ России. На местах проводятся расследования и криминалистические экспертизы.