В Белгородской области ФСБ нашла подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели рейды в пяти регионах: помимо Белгородской области, в список попали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Челябинская области. Там спецслужбы нашли 25 человек, которые в подпольных мастерских модернизировали гражданское оружие в боевое, производили боеприпасы, а также участвовали в их сбыте.