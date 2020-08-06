Строитель элитного ЖК в центре Белгорода задолжал банку 873 млн рублей

Сумма требований банка — 872,8 млн рублей. Заявление ещё не принято к производству, суть претензий не раскрывается.
«Строитель Белогорья» — застройщик жилого комплекса «Империал» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Московский индустриальный банк, судя по соцсетям компании, выступает стратегическим партнёром проекта.
Движимое имущество компании находится в залоге у банка с декабря 2017 года. Это башенный кран и автомобиль Skoda Octavia.
В рейтинге застройщиков ИА «Бел.Ру» сообщалось, что «Строитель Белогорья» просрочил сдачу своего ЖК, строившегося с 2013 года. Сейчас застройщик возводит многоквартирный жилой дом на улице Пушкина в Белгороде.
Уставный капитал компании «Строитель Белогорья» составляет 10,01 млн рублей. С июня 2020 года гендиректором компании стал Денис Бояркин. Владелец — Дмитрий Мальцев. Выручка компании в 2018 году составила 135,3 млн рублей, чистый убыток — 138,85 млн рублей.