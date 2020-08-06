Строитель элитного ЖК в центре Белгорода задолжал банку 873 млн рублей

В рейтинге застройщиков ИА «Бел.Ру» сообщалось, что «Строитель Белогорья» просрочил сдачу своего ЖК, строившегося с 2013 года. Сейчас застройщик возводит многоквартирный жилой дом на улице Пушкина в Белгороде.