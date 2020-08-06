Игорь Маковский: Лояльность к клиентам, развитие новых услуг — наши приоритеты!

Организация способна достигать выдающихся результатов тогда, когда у неё есть для этого все составляющие: чёткие и понятные каждому цели, мотивированная команда, высокая вовлечённость и причастность к общему делу. Для достижения стратегических целей важно выстраивать отношения не только с внешними, но и с внутренними клиентами, работая с вовлечённостью и потенциалом сотрудников. Этим важнейшим составляющим мы посвятили два дня, в ходе которых удалось сформировать эффективные решения, направленные на развитие данных направлений.Владимир Соловьев, бизнес-тренер