Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Игорь Маковский: Лояльность к клиентам, развитие новых услуг — наши приоритеты!

6 августа 2020, 13:54
Фото: Россети Центр»
Игорь Маковский
В Белгороде проходят коллегия и стратегическая сессия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Они стали первыми очными мероприятиями в компаниях, которые проводятся после снятия ряда ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

В первой послековидной коллегии принимают участие около 100 человек: руководители исполнительных аппаратов обществ, директора филиалов 20 регионов присутствия компаний, а также начальники цифровых районов электрических сетей. Ведущим стратегической сессии стал известный бизнес-тренер Владимир Соловьев, основатель и управляющий партнёр группы компаний EVERYCO.

Меньше чем полгода назад, подводя итоги 2019 года, мы даже не могли представить, с чем нам совсем скоро придётся столкнуться. Однако ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, должны рассматриваться не как причина отклонения от заданных целей, а как возможность для перехода на новый уровень эффективности.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Руководитель энергокомпаний отметил, что, несмотря на жёсткое испытание пандемией, удалось добиться улучшения сразу по ряду ключевых показателей. Максимально сокращены сроки технологического присоединения, выполнен общий показатель по потерям электроэнергии, а также обеспечен полный переход на общение с клиентами в онлайн-режим. При этом Игорь Маковский сообщил, что во всех 20 филиалах обществ во втором квартале существенно изменился ландшафт нагрузок, структура полезного промышленного отпуска из-за простоя деятельности крупных предприятий.

«И в этой ситуации мы смогли не только сохранить запланированный положительный финансовый результат, но и даже улучшить его по ряду параметров», — заявил Игорь Маковский.

В своём докладе генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на важность решения трёх стратегических задач на период до конца 2020-го и ближайшие годы.

Мы должны столь же активно вести работу по снижению потерь электроэнергии в распределительной сети до нормативного уровня 7%, увеличению нетарифной выручки до 11 млрд рублей к 2024 году, а также удвоению производительности труда. Инструментом достижения этих базовых ориентиров должна стать Программа цифровой трансформации, технологии которой позволяют изменить традиционный уклад решения повседневных задач, а также внедрить инструменты для диверсификации бизнеса.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Игорь МаковскийИгорь Маковский
Игорь МаковскийИгорь Маковский

Одной из важных инициатив по увеличению нетарифной выручки в ближайшее время станет создание в компаниях единого центра компетенций в области проектирования, светотехнического аудита и сопровождения энергосервисных контрактов. По словам Игоря Маковского, это позволит более активно развивать программы по продвижению дополнительных услуг и сервисов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Задавая новые, высокие стандарты лояльности, мы сможем обеспечить эффективную обратную связь как от наших потребителей, так и руководства регионов. В дальнейшем это повлияет на увеличение нетарифной выручки и в целом финансово-экономических показателей компаний.Игорь Маковский

В качестве ключевого инструмента для обеспечения роста производительности труда глава энергокомпаний обозначил необходимость дальнейшей оптимизации бизнес-процессов.

Итогом стратегической сессии при модерации Владимира Соловьева стал набор выводов, инициатив и решений, позволяющих достичь целевых ориентиров, обозначенных в докладе генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

Организация способна достигать выдающихся результатов тогда, когда у неё есть для этого все составляющие: чёткие и понятные каждому цели, мотивированная команда, высокая вовлечённость и причастность к общему делу. Для достижения стратегических целей важно выстраивать отношения не только с внешними, но и с внутренними клиентами, работая с вовлечённостью и потенциалом сотрудников. Этим важнейшим составляющим мы посвятили два дня, в ходе которых удалось сформировать эффективные решения, направленные на развитие данных направлений.Владимир Соловьев, бизнес-тренер

Материалы по теме
Игорь Маковский: «Россети Центр» на 25% сократили число технологических нарушений Игорь Маковский: В 20 регионах установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения Игорь Маковский: «Россети» обеспечат электроснабжение 20 тысяч избирательных участков
#Новости#Игорь Маковский#Россети Центр#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18