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Бросившей ребёнка-инвалида белгородке назначили психиатрическую экспертизу

6 августа 2020, 06:54
Фото: Бел.Ру
В Белгороде предъявлено обвинение 37-летней местной жительнице, которая оставила без присмотра 7-летнего ребёнка-инвалида. Фигурантке уголовного дела предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, 15 июня этого года женщина ради выпивки оставила дочь в съёмной квартире, не обеспечив её продуктами, водой и лекарствами. При этом обвиняемая не попросила никого присмотреть за девочкой, зная, что она не может о себе позаботиться. Ребёнка обнаружила хозяйка квартиры 17 июня, уточнили в областном СУ СКР.

За оставление в опасности женщине может грозить наказание от штрафа до года тюрьмы. Назначена психиатрическая экспертиза обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.

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