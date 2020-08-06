Бросившей ребёнка-инвалида белгородке назначили психиатрическую экспертизу

По версии следствия, 15 июня этого года женщина ради выпивки оставила дочь в съёмной квартире, не обеспечив её продуктами, водой и лекарствами. При этом обвиняемая не попросила никого присмотреть за девочкой, зная, что она не может о себе позаботиться. Ребёнка обнаружила хозяйка квартиры 17 июня, уточнили в областном СУ СКР.