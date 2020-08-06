Белгородская область получит 66 новых аппаратов ИВЛ

Тема поднималась на встрече губернатора области Евгения Савченко с представителями правительства. Замначальника депздрава Людмила Крылова отметила, что регион получит 66 новых аппаратов ИВЛ.
В пресс-службе департамента добавили, что майскую поставку аппаратов Уральского приборостроительного завода отложили после инцидента в петербургской больнице. Тогда жертвами возгорания двух устройств стали пять человек.
Во время проверки специалисты нашли нарушения производственных процессов и несоответствие аппарата «Авента-М» эксплуатационной и техдокументации. Но экспертиза не установила прямой связи между обнаруженными проблемами и возгораниями аппаратов.