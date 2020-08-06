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Белгородская область получит 66 новых аппаратов ИВЛ

6 августа 2020, 09:24
Фото: Бел.Ру
До 7 августа Белгородская область получит партию новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Устройства придут в рамках проводимой Минпромторгом поставки, которая планировалась ещё весной.

Тема поднималась на встрече губернатора области Евгения Савченко с представителями правительства. Замначальника депздрава Людмила Крылова отметила, что регион получит 66 новых аппаратов ИВЛ.

В пресс-службе департамента добавили, что майскую поставку аппаратов Уральского приборостроительного завода отложили после инцидента в петербургской больнице. Тогда жертвами возгорания двух устройств стали пять человек.

Во время проверки специалисты нашли нарушения производственных процессов и несоответствие аппарата «Авента-М» эксплуатационной и техдокументации. Но экспертиза не установила прямой связи между обнаруженными проблемами и возгораниями аппаратов.

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#Новости#Коронавирус#Закупка#Аппарат ИВЛ#Медицина
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