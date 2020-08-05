Обанкротившийся белгородский «Белый сад» оценили в 842 млн рублей

О том, что арбитражный суд признал ООО «Белый сад» банкротом, стало известно в январе 2020 года. С соответствующим иском обратился банк «Возрождение», утверждавший, что у белгородской компании была задолженность по кредитным обязательствам. Сумма иска составляла почти 333,5 млн рублей. Наблюдение в отношении ООО ввели в апреле 2019 года.