Обанкротившийся белгородский «Белый сад» оценили в 842 млн рублей

Специалисты оценили имущество компании ООО «Белый сад» в 842,2 млн рублей, следует из отчёта конкурсного управляющего.
Недвижимость, которая находится в Прохоровском районе, потянула на 817,2 млн рублей. Это системы капельного полива, скважины, ограждения, мебель, химикаты и т. д. Плодовый сад оценили в 467 млн рублей, сообщают «Известия».
Оставшаяся часть суммы — 25 млн рублей — приходится на автомобили, микроавтобусы, тракторы и прицепы. Движимое имущество сейчас находится в залоге у банка «Возрождение».
О том, что арбитражный суд признал ООО «Белый сад» банкротом, стало известно в январе 2020 года. С соответствующим иском обратился банк «Возрождение», утверждавший, что у белгородской компании была задолженность по кредитным обязательствам. Сумма иска составляла почти 333,5 млн рублей. Наблюдение в отношении ООО ввели в апреле 2019 года.
В мае «Белый сад» проверила прокуратура. Оказалось, что компания не выплатила зарплату сотрудникам за март 2020 года. Общая сумма задолженности перед работниками составила 1,9 млн рублей, однако в итоге её погасили в полном объёме.