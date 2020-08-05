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Обанкротившийся белгородский «Белый сад» оценили в 842 млн рублей

5 августа 2020, 14:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Большую часть суммы составила недвижимость — 817 млн рублей. Оставшаяся часть пришлась на транспорт компании, который находится в залоге у банка «Возрождение». ООО «Белый сад» признали банкротом в начале 2020 года.

Специалисты оценили имущество компании ООО «Белый сад» в 842,2 млн рублей, следует из отчёта конкурсного управляющего.

Недвижимость, которая находится в Прохоровском районе, потянула на 817,2 млн рублей. Это системы капельного полива, скважины, ограждения, мебель, химикаты и т. д. Плодовый сад оценили в 467 млн рублей, сообщают «Известия».

Оставшаяся часть суммы — 25 млн рублей — приходится на автомобили, микроавтобусы, тракторы и прицепы. Движимое имущество сейчас находится в залоге у банка «Возрождение».

О том, что арбитражный суд признал ООО «Белый сад» банкротом, стало известно в январе 2020 года. С соответствующим иском обратился банк «Возрождение», утверждавший, что у белгородской компании была задолженность по кредитным обязательствам. Сумма иска составляла почти 333,5 млн рублей. Наблюдение в отношении ООО ввели в апреле 2019 года.

В мае «Белый сад» проверила прокуратура. Оказалось, что компания не выплатила зарплату сотрудникам за март 2020 года. Общая сумма задолженности перед работниками составила 1,9 млн рублей, однако в итоге её погасили в полном объёме.

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#Новости#Банкрот#Имущество#ООО «Белый сад»#Арбитражный суд#Прохоровский район#Экономика
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