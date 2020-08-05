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Грешилов не смог вернуться на пост главы корпорации «Гринн»

5 августа 2020, 11:45
Фото: Яндекс.Карты
Заводской суд Орла отклонил иск Николая Грешилова к основанной им компании, сообщает «Абирег» со ссылкой на документы суда.

Мотивировочная часть вынесенного решения суда ещё не опубликована. Николай Грешилов хотел оспорить решение общего собрания акционеров «Гринн» о досрочном прекращении полномочий гендиректора.

Корпоративный конфликт в корпорации начался после её продажи букмекерской компании 1xBet. Банковские долги ретейлера составляли 24 млрд рублей.

В начале 2020 года новый владелец корпорации ООО «Паб» добивался через арбитраж проведения собрания акционеров для смещения с должности гендиректора Николая Грешилова.

АО «Корпорация „Гринн“» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал — 314 млн рублей. «Гринн» управляет сетью из 27 гипермаркетов «Линия», а также многофункциональными комплексами, в том числе в Белгородской области. По итогам 2019 года выручка «Гринна» составила 25,62 млрд рублей, чистая прибыль — 49,62 млн рублей.

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