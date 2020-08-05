Грешилов не смог вернуться на пост главы корпорации «Гринн»

АО «Корпорация „Гринн“» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал — 314 млн рублей. «Гринн» управляет сетью из 27 гипермаркетов «Линия», а также многофункциональными комплексами, в том числе в Белгородской области. По итогам 2019 года выручка «Гринна» составила 25,62 млрд рублей, чистая прибыль — 49,62 млн рублей.