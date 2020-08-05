Евгений Савченко предложил перенести скульптуру «Встреча Везелицы и Северского Донца»

В День города в Белгороде открыли скульптуру «Встреча Везелицы и Северского Донца». Открытие монумента прошло на берегу Везёлки, рядом с УСК С. Хоркиной. Скульптура вернулась в областной центр спустя 15 лет.

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