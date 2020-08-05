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Евгений Савченко предложил перенести скульптуру «Встреча Везелицы и Северского Донца»

5 августа 2020, 09:56
Фото: ИА "БелРу"
В День города в Белгороде открыли скульптуру «Встреча Везелицы и Северского Донца». Открытие монумента прошло на берегу Везёлки, рядом с УСК С. Хоркиной. Скульптура вернулась в областной центр спустя 15 лет.

Открытие скульптуры «Встреча Везелицы и Северского Донца» прошло сегодня, 5 августа, в День города. На церемонии присутствовали почётные гости, мэр областного центра Юрий Галдун и белгородцы. Композицию осмотрел губернатор Белгородской области Евгений Савченко, отметив, что скульптура — «место встречи двух великих русских рек».

Увидев монумент, губернатор отметил, что на постаменте скульптуры отсутствует надпись. Также Евгений Савченко порекомендовал городским властям перенести скульптуру «Встреча Везелицы и Северского Донца» за УСК С. Хоркиной в парк злаковых на берег реки Везёлка, «где им самое место».

На замечания ответил мэр областного центра Юрий Галдун. По его словам, надпись на скульптуре появится, а что касается её месторасположения, мэрия примет пожелание к сведению.

Фото: ИА "БелРу"

Напомним, место для монумента в апреле утвердили депутаты горсовета. О том, что модель скульптуры уже готова, сообщил 16 июня Юрий Галдун.

Впервые композицию «Встреча Везелицы и Северского Донца» установили в 1982 году возле универмага «Белгород». Авторами выступили скульптор Анатолий Смелый и архитектор Станислав Михалёв. Скульптура простояла до 2005 года, после ремонта универмага и прилегающих территорий её демонтировали.

В 2012 году мэр города Сергей Боженов тоже обещал вернуть композицию ко Дню города. Тогда местом установки выбрали площадку возле музея-диорамы, но скульптура там так и не появилась.

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