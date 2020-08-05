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Евгений Савченко поднялся на четыре позиции в рейтинге губернаторов

5 августа 2020, 11:56
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко улучшил своё положение в рейтинге влияния глав субъектов страны, поднявшись за месяц на четыре строчки. Переход в топ-20 произошёл на фоне решения российского кабмина выделить региону крупную сумму на льготы некоторым категориям граждан.

В июльском рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций губернатор Белгородской области стоит на 18-м месте, хотя ещё в июне занимал 22-ю строчку. Отмечается, что укрепление позиций Евгения Савченко происходит на фоне выделения из федерального бюджета региону порядка 1,69 млрд рублей на льготы для инвалидов, ветеранов и пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах.

К слову, губернатор Воронежской области Александр Гусев потерял три позиции, опустившись с июньского 30-го места на 33-е. Глава Курской области Роман Старовойт, напротив, поднялся с 31-й на 29-ю строчку.

Лидерство в рейтинге удерживает мэр Москвы Сергей Собянин, за ним второй месяц подряд идёт глава Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку в этот раз губернатор Тульской области Алексей Дюмин — он передвинул на строчку ниже главу Санкт-Петербурга Александра Беглова. Антилидером стал председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов.

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