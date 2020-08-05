Евгений Савченко поднялся на четыре позиции в рейтинге губернаторов

В июльском рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций губернатор Белгородской области стоит на 18-м месте, хотя ещё в июне занимал 22-ю строчку. Отмечается, что укрепление позиций Евгения Савченко происходит на фоне выделения из федерального бюджета региону порядка 1,69 млрд рублей на льготы для инвалидов, ветеранов и пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах.