«Трансюжстрой» оригинально поздравил Белгород с днём рождения

Не обошлось и без рэпа: на плакате по улице Островского упоминается строка из песни «Город дорог» группы Centr и Басты: «Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру…». Такое оригинальное поздравление ко Дню города подготовила команда специализированного застройщика «Трансюжстрой».
Как пояснили в самой компании, Белгород — один из самых красивых и благоустроенных городов России, город, которому стоит посвящать песни.
«Мы гордимся возможностью оставить свой след в истории Белгорода и дополнить городскую архитектуру объектами, многие из которых не просто узнаваемы, но и признаны визитными карточками города», — сообщили в пресс-службе компании.
На плакатах представлены наиболее известные девелоперские проекты «Трансюжстроя» — жилые комплексы «Париж», «Владимирский» и «Центр парк», новый дом — «Богданка, 123», в котором недавно стартовали продажи квартир.
Стоит отметить, что в этом году компания «Трансюжстрой» уже несколько раз отмечалась оригинальными поздравлениями в адрес горожан: накануне 8 Марта в городе появились щиты с поздравлением к женщинам («Милые дамы, вы достойны жить в «Париже»), а перед Днём Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на стене ЖК «Париж» появился огромный плакат «Спасибо за мирное небо», выражающий благодарность компании участникам и ветеранам войны.