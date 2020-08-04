«Трансюжстрой» оригинально поздравил Белгород с днём рождения

Стоит отметить, что в этом году компания «Трансюжстрой» уже несколько раз отмечалась оригинальными поздравлениями в адрес горожан: накануне 8 Марта в городе появились щиты с поздравлением к женщинам («Милые дамы, вы достойны жить в «Париже»), а перед Днём Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на стене ЖК «Париж» появился огромный плакат «Спасибо за мирное небо», выражающий благодарность компании участникам и ветеранам войны.