Партия «Новые люди» сдала подписи в поддержку своих кандидатов

В регионе для партии «Новые люди» волонтёры собрали более 51 тысячи подписей. Из них около 7000 за список партии и ещё около 1500 за каждого из кандидатов по одномандатным округам. Всего в процессе сбора участвовало 600 человек. Этот заняло более трёх недель. О том, как собирались подписи, журналистам ИА «Бел.Ру» рассказал лидер списка «Новых людей», чемпион мира по тайскому боксу Алексей Стоян.