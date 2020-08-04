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Партия «Новые люди» сдала подписи в поддержку своих кандидатов

4 августа 2020, 12:26
Фото: Партия "Новые люди"
В Белгородской области завершился сбор подписей за партии и кандидатов, которые участвуют в выборах в Белгородскую областную Думу VII созыва.

В регионе для партии «Новые люди» волонтёры собрали более 51 тысячи подписей. Из них около 7000 за список партии и ещё около 1500 за каждого из кандидатов по одномандатным округам. Всего в процессе сбора участвовало 600 человек. Этот заняло более трёх недель. О том, как собирались подписи, журналистам ИА «Бел.Ру» рассказал лидер списка «Новых людей», чемпион мира по тайскому боксу Алексей Стоян.

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал новых людей в политике. Сбор подписей был непростым. Надо учитывать, что наши волонтёры делали это впервые. Но нам удалось собрать необходимое количество. Это наглядно доказывает, что избиратели хотят видеть в политике новые лица.Алексей Стоян

На сегодняшний день все собранные подписи «Новые люди» уже представили избирательной комиссии для подтверждения их качества. На проверку уйдёт 10 дней. После завершения данной процедуры избирком зарегистрирует партии и кандидатов. С этого момента в Белгородской области начнётся официальный предвыборный период.

Напомним, о новой политической силе и её планах работы в регионе журналистам ИА «Бел.Ру» ранее рассказал руководитель исполкома партии «Новые люди», российский предприниматель и политик Александр Даванков.

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