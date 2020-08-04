Дорого или недолговечно: что не так с каркасными домами в Белгороде и по РФ?

Но есть и другая проблема — из чего строить? Каркасные дома из СИП-панелей — один из самых развивающихся сегментов рынка. Каждый год прирост составляет около 10%, но не все заказчики доверяют такому домостроению из-за утеплителя и сомнительной экологичности клея. Плюс, в стоимость войдут услуги по обработке дома от насекомых и огня. Другой, более дешёвый вариант — каркасно-щитовые дома. Но и здесь есть минус — жить в них круглогодично нельзя. Ещё один вариант — дом из стальных конструкций, но в этом случае придётся потратиться на утепление, а цены на металл гораздо выше. Компании, строящие из металла, оказываются наименее популярными и минимально выгодными. Например, компания «Астекхоум» построила в прошлом году 50 домов из металлокаркаса, но предприятию это принесло менее 10% выручки.