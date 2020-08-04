Дорого или недолговечно: что не так с каркасными домами в Белгороде и по РФ?

За время самоизоляции и пандемии в России на десятки процентов вырос интерес к загородной недвижимости. Об этом говорят данные риелторских агентств. У кого-то появился страх нахождения в городе с толпами людей, кто-то просто не может постоянно быть в четырёх стенах без доступа к природе.
Люди стали искать быстрые и недорогие способы приобрести загородный дом. Таким запросам, по данным Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП), отвечает каркасная технология строения недвижимости. В каком состоянии рынок домостроения и насколько он доступен россиянам и, в частности, белгородцам — в нашем материале.
По данным Ассоциации деревянного домостроения России, рынок деревянного домостроения приблизительно оценивается в 420 млрд рублей. В прошлом году он сократился на шесть процентов, но, в то же время, доля каркасных домов выросла за три года с 40 до 60%. Клееный брус, который пользовался наибольшим спросом, потерял свои позиции, а на бревенчатые дома приходится уже менее 10% нового деревянного строительства. Спрос смещается из дорогих сегментов в дешёвый.
Несмотря на то, что спрос на частные дома вырос, не каждая даже крупная компания может позволить себе работать с госзаказами. Как пример — домостроительный комбинат «Тамак» в Тамбове. Предприятие лидирует на рынке каркасных домокомплектов, частично функционирует на раритетном немецком оборудовании, но с госзаказами больше не работает, так как есть ограничение на стоимость одного квадратного метра. По мнению гендиректора АО «Тамак», сделать хорошее качество за установленные цены невозможно.
Сегодня закон такой, что ограничено, сколько может стоить один квадратный метр. С этими деньгами я не могу делать и производить хорошие дома. К сожалению, больше социальное жильё и социальные заказы — не наш рынок. Романн Доминик, генеральный директор АО «Тамак»
Три четверти заказчиков каркасных домов в РФ — обычные граждане, которые строят дом для постоянного проживания. Остальные проекты — коммерческие: гостиницы, рестораны и т. д. Государственных заказов в последние годы практически нет. По мнению президента ТПП России Сергея Катырина, в этой ситуации у государства вполне есть возможность поддержать людей, мечтающих о частном доме.
Помощь государства может быть в адрес, например, многодетных семей, у кого много детей, кто хотел бы иметь такой дом. У нас достаточно много семей, которые имеют много детей. И в этой части плечо государства было бы, конечно, к месту. Сергей Катырин, президент ТПП
Но есть и другая проблема — из чего строить? Каркасные дома из СИП-панелей — один из самых развивающихся сегментов рынка. Каждый год прирост составляет около 10%, но не все заказчики доверяют такому домостроению из-за утеплителя и сомнительной экологичности клея. Плюс, в стоимость войдут услуги по обработке дома от насекомых и огня. Другой, более дешёвый вариант — каркасно-щитовые дома. Но и здесь есть минус — жить в них круглогодично нельзя. Ещё один вариант — дом из стальных конструкций, но в этом случае придётся потратиться на утепление, а цены на металл гораздо выше. Компании, строящие из металла, оказываются наименее популярными и минимально выгодными. Например, компания «Астекхоум» построила в прошлом году 50 домов из металлокаркаса, но предприятию это принесло менее 10% выручки.
За счёт всех источников финансирования с января по май 2020 года на территории Белгорода построили и сдали в эксплуатацию 106 многоквартирных домов общей площадью 25 458 м². Эти объёмы составили 81,4% по сравнению с этим же периодом в 2019 году. Ввод жилья в областном центре составил 7,2% от общего объёма ввода по области.
Если сравнивать с ИЖС, то известно, что белгородцы построили частные дома общей площадью 14 230 м². Доля частных домовладений, построенных населением, в общем объёме ввода жилья по Белгороду составила 55,9%. Такие данные приводят в Белгородстате.
В условиях коронавируса у населения особенно вырос спрос на деревянные дома: можно сэкономить на фундаменте, а на возведение уйдёт гораздо меньше времени, чем при строительстве кирпичного дома. Всё это манит заказчиков, так как пандемия ударила не только по психологической стороне (отсиживание дома без возможности лишний раз выйти), но и по финансовому благополучию.
Редакция ИА «Бел.Ру» связалась с белгородскими компаниями, которые занимаются возведением деревянных домов, чтобы оценить их достоинства и доступность. Однако ситуация оказалось неоднозначной.
Некоторые строительные компании, как «Строй Автор», пытались переубедить строить дом из дерева. Причина — сроки службы. Когда убедились, что этот вопрос принципиален, переадресовали на своего партнёра — компанию «АрмаБел», в которой всё подтвердилось. «Бел.Ру» рассказали, что строить из дерева в области выгодно, быстро, рабочие выедут в любой уголок региона, но и тут свои «но». Когда спросили о сроке службы такого дома, сотрудник компании Александр пообещал всего 50 лет. Это при учёте всяческих обработок и качественного ухода за домовладением. Кроме того, с ипотекой «АрмаБел» не работает. Хоть цены на типовые проекты на сайте и неактуальные, но желающих отдать сразу 2-3 млн рублей за частный дом в Белгороде найти сложно.
Сотрудник СК «Тайга» Дмитрий, напротив, — и рассказал, что в ипотеку можно (только брать её придётся в двух конкретных банках), и убедил в долговечности такой постройки:
В Сибири, где я родился и вырос, дома из бревна, которые ставили ещё 300 лет назад, безо всяких технологий и пропиток стоят до сих пор. А сегодня 21 век: дерево не только вручную рубится, но и на станках немецких обрабатывается с применением технологии клеевых, экологически чистых составов. Обработка антисептиком есть и огнебиозащита. Дома такие достаточно долго стоят. Вам и вашим детям, внукам хватит. Дмитрий, сотрудник СК «Тайга»
Насколько убедительна такая презентация дома для заказчиков — пытались проверить через «СПАРК-Интерфакс», но сделать это в полной мере не удалось. На сайте строительной компании «Тайга» указаны данные ИП Шашев Дмитрий Викторович и ООО «Велес». Если рассматривать выручку от продажи «Велеса», то за 2019 год она составила 1,7 млн рублей. При этом чистая прибыль — 62 000 рублей.
Вот и думайте: одни не ручаются за долговечность, другие — наоборот, а третьи вообще обанкротились. Так, по запросам в Сети компания «АртСтрой» предлагает построить деревянный дом, но данные «СПАРК-Интерфакс» говорят о банкротстве ООО СК «АртСтрой». Убыток компании за 2018 год составил 386 тыс. рублей.
Опрос населения говорит о том, что 3 млн российских семей хотели бы переехать в свой дом, но при современных реалиях и темпах частного строительства на это уйдёт 19 лет. Производители деревянных домокомплектов готовы помочь сократить эти сроки, но рынку не хватает чётких правил игры и инструментов поддержки спроса. О пробеле в нормативной базе говорит и президент ТПП Сергей Катырин.
Нормативная база здесь серьёзно подсела. Она практически вся с советских времён. Мы в ближайшие года два-три могли бы достаточно серьёзно доработать нормативную базу, чтобы расширить возможности в этом плане.Сергей Катырин, президент ТПП
Напомним, исследование рынка деревянного домостроительства ИА «Бел.Ру» проводило ещё в 2017 года и проанализировало плюсы и минусы таких домов в Белгородской области.
Выяснилось, что в регионе нет реестра по деревянному домостроению, поскольку его объёмы ничтожно малы. И одна из главных причин – отсутствие сырья, в регионе слишком мало лесов (8,5 % облесённости), а везти дерево издалека невыгодно.
К тому деревянные дома обходятся заказчикам слишком дорого, потому что при обработке древесины применяют импортные материалы. Отечественные технологии попросту отсутствуют.