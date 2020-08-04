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Белгородцы обнаружили в водоёме утопленника

4 августа 2020, 08:49
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Трагедия произошла 4 августа в хуторе Попасное Красногвардейского района, сообщили в пресс-службе МЧС по Белгородской области.

Жители хутора Попасное гуляли вдоль пруда и увидели тело, плавающее на поверхности воды. Они самостоятельно извлекли его из водоёма и позвонили в диспетчерскую службу.

Погибшим оказался 59-летний местный житель, его узнали соседи. Тело передали полиции. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

Напомним, в июле тело мужчины достали из пруда под Старым Осколом. 21 июля человек утонул в пруду под Белгородом. За месяц в регионе три ребёнка утонули из-за недосмотра взрослых. Ещё одного едва не утонувшего мальчика удалось спасти.

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#Новости#Красногвардейский район#МЧС#Мужчина#Утонул#Происшествия
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