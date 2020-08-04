Белгородцы обнаружили в водоёме утопленника

Напомним, в июле тело мужчины достали из пруда под Старым Осколом. 21 июля человек утонул в пруду под Белгородом. За месяц в регионе три ребёнка утонули из-за недосмотра взрослых. Ещё одного едва не утонувшего мальчика удалось спасти.