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В Белгородской области машина с женщиной съехала в кювет и перевернулась

31 июля 2020, 11:21
Фото: УМВД России по Белгородской области
На трассе в Ивнянском районе вечером 30 июля произошло ДТП с участием одной машины. Пострадавшей оказалась только 55-летняя женщина – она не справилась с управлением.

По предварительной информации, женщина на Renault Sandero потеряла управление на дороге между посёлком Ивня и селом Верхопенье. В УМВД по области уточнили, что автомобиль выехал на обочину и опрокинулся в кювет. Водитель получила повреждения.

В этот же день на 32-м км трассы Короча – Губкин – граница Курской области в Губкинском горокруге 32-летняя женщина на ВАЗ-21108 не пропустила КамАЗ с полуприцепом. При столкновении она получила травмы.

Сразу две аварии с пострадавшими произошли в областном центре. Так, на ул. Щорса 76-летний водитель Renault Symbol сбил на регулируемом переходе 10-летнего мальчика. Пострадавший ребёнок перебегал дорогу на красный свет.

Вечером на ул. Студенческая 17-летний парень без водительского удостоверения на Mercedes-Benz Е200 при повороте не уступил Honda CBR 600F. При столкновении 32-летний мотоциклист получил травмы. В отношении несовершеннолетнего водителя составили протокол за управление автомобилем без прав.

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