В Белгородской области машина с женщиной съехала в кювет и перевернулась

По предварительной информации, женщина на Renault Sandero потеряла управление на дороге между посёлком Ивня и селом Верхопенье. В УМВД по области уточнили, что автомобиль выехал на обочину и опрокинулся в кювет. Водитель получила повреждения.
В этот же день на 32-м км трассы Короча – Губкин – граница Курской области в Губкинском горокруге 32-летняя женщина на ВАЗ-21108 не пропустила КамАЗ с полуприцепом. При столкновении она получила травмы.
Сразу две аварии с пострадавшими произошли в областном центре. Так, на ул. Щорса 76-летний водитель Renault Symbol сбил на регулируемом переходе 10-летнего мальчика. Пострадавший ребёнок перебегал дорогу на красный свет.
Вечером на ул. Студенческая 17-летний парень без водительского удостоверения на Mercedes-Benz Е200 при повороте не уступил Honda CBR 600F. При столкновении 32-летний мотоциклист получил травмы. В отношении несовершеннолетнего водителя составили протокол за управление автомобилем без прав.