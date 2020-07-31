Стратегическая сессия определит приоритеты развития НИУ «БелГУ»

По мнению ректора, участие в этой программе крайне важно не только для Белгородского госуниверситета, но и для других вузов Белгородской области в целом. При этом Олег Полухин уверен, что основной задачей Летней стратегической сессии должно стать выстраивание сетевого взаимодействия «университет-власть-бизнес», которое является основой для формирования консорциума НИУ «БелГУ» с другими вузами и структурами РАН, который в свою очередь будет определять развитие университета и региона в долгосрочной перспективе.