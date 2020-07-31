Стратегическая сессия определит приоритеты развития НИУ «БелГУ»

Posted 31 июля 2020, 14:16
Published 31 июля 2020, 14:16
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В работе сессии, проходящей в вузе в формате видеоконференцсвязи, онлайн-дискуссий и очных пленарных заседаний, приняли участие приглашённые эксперты: профессор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, в 2012–2018 годах занимавший должность директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, Александр Соболев; проректор по развитию Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Сергей Замятин; заместитель руководителя дирекции центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Сергей Салкуцан; директор Департамента проектной деятельности Минобрнауки России Елена Колесникова, представители региональной власти, руководители структурных подразделений, ведущие учёные университета.
Приветствуя участников сессии, ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин поблагодарил экспертов из ведущих организаций образования и науки страны, принявших участие в обсуждении важнейших для вуза вопросов по формированию стратегической программы и определению перспектив развития университета. Руководитель НИУ «БелГУ» рассказал об этапах развития вуза, его достижениях и позиционировании в мировых и национальных рейтингах в последние десять лет и обозначил ориентиры для определения новых стратегических задач, стоящих перед университетом в ближайшие годы и долгосрочной перспективе.
Поставленная нами задача — к 2020 году войти во все три главных мировых рейтинга — была выполнена. Наши достижения говорят о большой трансформации университета в образовательной, научной, инновационной деятельности. Сегодня перед НИУ «БелГУ» — базовым вузом НОЦ «Инновационные решения в АПК» и одним из системообразующих предприятий страны в сфере образования — стоят новые глобальные задачи, которые нам предстоит чётко обозначить и реализовать в рамках Программы стратегического академического лидерства, подготовка к участию в которой является ключевой темой нашей сегодняшней стратегической сессии.Олег Полухин
По мнению ректора, участие в этой программе крайне важно не только для Белгородского госуниверситета, но и для других вузов Белгородской области в целом. При этом Олег Полухин уверен, что основной задачей Летней стратегической сессии должно стать выстраивание сетевого взаимодействия «университет-власть-бизнес», которое является основой для формирования консорциума НИУ «БелГУ» с другими вузами и структурами РАН, который в свою очередь будет определять развитие университета и региона в долгосрочной перспективе.
Обратившаяся к участникам сессии по видеосвязи Елена Колесникова, пожелала всем плодотворной работы и формирования амбициозной заявки.
Александр Соболев в своём выступлении рассказал о современных трендах в системе высшего образования, проанализировал актуальную международную повестку университетов, высказал своё мнение о необходимости формирования вузом своей модели деятельности.
Современный университет становится социальным центром, то есть начинает выступать драйвером развития социума, региона. Проект новой программы стратегического академического лидерства требует от российского университета трансформации. Лидерами будут те университеты, которые будут иметь свою модель развития. Александр Соболев
Эксперты Сергей Замятин и Сергей Салкуцан дали анализ комплексной оценки потенциала университетов, рассмотрели проблемные стороны инновационной политики университета, разрывы между группами в формировании консорциума.
Говоря о роли университета в социально-экономическом развитии Белгородской области, начальник отдела работы с научно-образовательными центрами департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Татьяна Воробьёва отметила большой потенциал НИУ «БелГУ», ставшего основной площадкой по выполнению проектов НОЦ «Иновационные решения в АПК».
Руководители малых групп представили своё видение образовательной, инновационной, научно-технологической политики университета на ближайшую и долгосрочную перспективу. Присоединившаяся к дискуссии начальник управления науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Екатерина Журавлева обратила внимание на важнейшие направления деятельности вуза в рамках Научно-образовательного центра: интеграцию и кооперацию, выстраивание коммуникации с бизнесом.
Завершая дискуссию о том, как привлечь бизнес к реализации и внедрению инновационных проектов учёных вуза, Олег Полухин предложил на региональном уровне разработать систему поддержки и развития инновационной рационализаторской деятельности на предприятиях области.