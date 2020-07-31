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Металлоинвест объявляет операционные результаты за первое полугодие 2020 года

31 июля 2020, 14:06
Фото: «Металлоинвест»
Металлоинвест («Компания») — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали — объявляет операционные результаты за первое полугодие 2020 года.

«В первом полугодии 2020 года Компания по всем ключевым видам продукции — железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь — продемонстрировала уверенный рост показателей производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта Компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом», — прокомментировал Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест.

1 Железорудная продукция

1.1 Производство

Объём производства железной руды в 1П 2020 вырос на 2,6% г/г до 20,2 млн тонн, что в основном обусловлено увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на концентрат. Во 2К 2020 объём производства железной руды снизился на 1,7% г/г и составил 9,9 млн тонн. Такая динамика во многом связана с проведением плановых текущих ремонтов ЦО-1,3 во 2К 2020.

Выпуск окатышей по итогам первого полугодия (1П) 2020-го вырос на 0,6% г/г и составил 14,2 млн тонн, что преимущественно обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной линейки окатышей. Во втором квартале (2К) 2020-го объём производства окатышей сократился на 2,0% г/г. Ключевым фактором является проведение планового капитального ремонта ОМ-2 во 2К 2020-го на МГОКе.

За 1П 2020-го Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,6% выше показателя 1П 2019. Рост обусловлен в основном увеличением производительности.

1.2 Реализация

По итогам 1П 2020-го объём реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 8,4% г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Китай.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) продолжает превалировать в общем объёме поставок железорудной продукции Компании — 74% в 1П 2020-го и в 1П 2019-го.

Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок снизилась до 47% в 1П 2020-го по сравнению с 55% в 1П 2019-го, что связано с увеличением поставок на экспорт.

Объём экспортных поставок в 1П 2020-го вырос на 28,3% г/г за счёт увеличения отгрузок в Азию (в 2 раза).

2 Металлургическая продукция

2.1 Производство

В 1П 2020-го Металлоинвест произвёл 1,3 млн т чугуна, что на 7,2% ниже показателя 1П 2019-го. Такая динамика в основном связана со снижением производительности ДП-3 на Уральской Стали.

По результатам 1П 2020 объёмы производства стали выросли на 4,6% г/г до 2,5 млн тонн в основном в связи с проведением реконструкции ГМП[1]-2 на Уральской Стали в 1П 2019, а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК.

2.2 Реализация

На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям в 1П 2020-го снизились до 0,7 млн тонн по сравнению с 0,9 млн тонн в 1П 2019-го.

Доля поставок стальной продукции HVA по итогам 1П 2020-го составила 35% (46% за 1П 2019-го).

За 1П 2020-го поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4% г/г и составили 31% от общего объёма отгрузок (31% за 1П 2019-го).

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