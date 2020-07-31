Металлоинвест объявляет операционные результаты за первое полугодие 2020 года

«В первом полугодии 2020 года Компания по всем ключевым видам продукции — железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь — продемонстрировала уверенный рост показателей производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта Компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом», — прокомментировал Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест.