Госдума рассмотрела 621 законопроект и приняла 312 законов

Возможно, ключевым достижением депутатов в эту сессию стало обеспечение оперативного принятия законодательных решений в ходе необычного для всего мира явления. Здесь имеется в виду эпидемия нового коронавируса. Российские парламентарии внесли несколько десятков инициатив, которые позволят упростить жизнь населения. Так, по предложению «Единой России» депутаты рассмотрели возможность запрета списания за долги десятитысячных выплат на детей, введение рассрочки по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса. Об этом информирует Мk.ru.