Госдума рассмотрела 621 законопроект и приняла 312 законов

Возможно, ключевым достижением депутатов в эту сессию стало обеспечение оперативного принятия законодательных решений в ходе необычного для всего мира явления. Здесь имеется в виду эпидемия нового коронавируса. Российские парламентарии внесли несколько десятков инициатив, которые позволят упростить жизнь населения. Так, по предложению «Единой России» депутаты рассмотрели возможность запрета списания за долги десятитысячных выплат на детей, введение рассрочки по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса. Об этом информирует Мk.ru.
Парламентарии быстро отреагировали на новую реальность рынка труда. Речь идёт о дистанционной работе. Депутаты подготовили и приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удалёнке, которые закрепят право таких сотрудников на офлайн, фиксированный рабочий день и достойную зарплату.
Другой важной темой в повестке единороссов стала защита семьи. Эта проблема нашла отражение и в поправках к Конституции. В сессию парламентарии внесли ряд законов, которые направлены на укрепление семейных ценностей и рост благосостояния семей с детьми. Одним из таких законопроектов стали поправки «Единой России» об изменении программы материнского капитала и его индексации. Благодаря поправкам действие программы продлевается до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.
Ещё Госдума приняла законопроект об использовании маткапитала для приобретения квартиры с помощью эскроу-счетов. Семьи смогут тратить средства материнского капитала на покупку жилья в строящихся домах через счета эскроу. Последние пришли на смену договорам долевого строительства.
У единороссов тема обеспечения граждан лекарствами остаётся в приоритете, сказал председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Чиновник добавил, что партия ждёт от Кабинета министров более быстрой работы и одобрения подготовленного единороссами комплексного законопроекта, регулирующего рынок медицинских препаратов.
Правительственный законопроект об удалённой продаже лекарств уже приняли. Документ очень актуален во время действия ограничений и режима самоизоляции. Медикаменты уже можно купить удалённо: безрецептурные лекарства реально приобрести через интернет, заказав доставку на дом, сообщается на сайте «Единой России».
Высокое качество работы парламентариев отмечают и политологи. Они считают показателем эффективности деятельности депутатов результаты их взаимодействия с правительством.
По словам директора Международного института политической экспертизы, политолога Евгения Минченко, с точки зрения задач, которые президент ставит перед «Единой Россией», партия является эффективным инструментом.
«Несмотря на пандемию, весенняя сессия для Белгородской областной Думы выдалась довольно насыщенной. Депутаты поддержали ряд социальных законов, среди которых льготная ипотека для бюджетников, закон о тишине и ряд других мер. Показательно, что члены всех фракций в период пандемии объединились, нужно было быстро переориентировать нормативно-правовую базу для организации мер по социальной поддержке населения, которые были предложены президентом.
Пандемия объединила фракции и общественность для решения проблем, что позволило снизить риск заболеваемости. Так, фракция «Единой России» открыла волонтёрский центр на базе региональной приёмной и передавала средства индивидуальной защиты и аппаратуру в медучреждения области, помощь поступала оперативно и в достаточно крупных объёмах. Депутаты от коммунистов, справедливороссов занимались адресной поддержкой граждан.
В целом шестой созыв стал одним из самых плодотворных по количеству принятых законов, законы принимались с активным обсуждением с представителями общественных организаций. Оперативно были приняты важные решения: о запрете продажи аналогов снюса несовершеннолетним, а также ограничения по работе точек продажи алкогольной продукции в жилых домах», — подчеркнул директор института приграничного сотрудничества и интеграции, доктор социологических наук, член общественной палаты Белгорода Виктор Сапрыка.