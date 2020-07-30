Зарплатное рабство: белгородцы сталкиваются с проблемами при смене банка

Posted 30 июля 2020,, 15:03
Published 30 июля 2020,, 15:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Безналичные деньги уже давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Чаще всего организации заключают зарплатные контракты с крупными банками. В таких случаях клиент почти никогда не испытывает неудобств: карту принимают разные магазины, а банкоматов хватает в любом городе страны, встречаются они даже в малонаселённых пунктах.
Но бывает и такое, что работодатель заключает договор с банком, который только начал работать в регионе. Вот с этого момента у людей, которые получили зарплатные карты, могут начаться проблемы. Белгородцы, с которыми мы побеседовали на эту тему, попросили не указывать в публикации компанию, в которой они работают, а также не сообщать их имена.
В редакцию ИА «Бел.Ру» обратился белгородец, который уже несколько лет регулярно имеет проблемы с банкоматом. После устройства на работу ему выдали зарплатную карту Мособлбанка.
На весь город у банка есть одно отделение и шесть банкоматов. Один из них находится в самом отделении и закрывается после шести часов вечера, а также на выходные. На первый взгляд кажется, что это самый недоступный банкомат из имеющихся, но пожаловался белгородец не на него.
Проблемный банкомат находится в здании торгового центра «Семейный» на улице Губкина в Белгороде. По словам молодого человека, застать в нём наличные деньги — большая удача.
Поймать наличку почти нереально. Но это ещё половина беды — банкомат часто сломан. Приходишь сюда за четыре-пять кварталов — а у него технические работы. Во время карантина в апреле и мае вообще ни разу не удалось деньги снять. То сломан, то пустой стоял. Звонил в банк — проблему никак не решили. Александр, житель Белгорода
Со слов белгородца, в банке ему сказали, что в курсе, что банкомат сломался, но повлиять на скорость выполнения работ они никак не могут. Банк оставляет заявку сервисной службе, но когда приедут рабочие и всё наладят — неизвестно.
Место проходное, на Харгоре этот — вообще единственный банкомат банка. Естественно, что деньги здесь снимает большое количество людей. Может, стоит чаще делать инкассацию, заполнять банкомат новыми купюрами, как-то следить за тем, сколько средств осталось в машине? К концу дня наличка если и есть, то мелочью — можно получить пять тысяч купюрами по 50, по 100 рублей. Александр, житель Белгорода
Снять деньги через другой банк можно, но сумма не должна превышать определённого размера. Без комиссии в другом банке доступно только две операции в месяц, поэтому снять всю зарплату не получается. Получается, что людям в такой ситуации хочешь — не хочешь, а приходится отказываться от наличных денег, что не всегда удобно.
Мы поинтересовались в Мособлбанке, насколько нормальна ситуация, когда банкомат чаще стоит сломанным, чем выполняет свои функции. Директор департамента платёжных систем Мособлбанка Елена Биндусова сообщила, что профилактические работы в банкоматах проводят один раз в год.
При внеплановой ситуации сервисная служба вызывается на место обнаружения неисправности. Служба мониторинга, по словам специалиста, работает круглосуточно. Точные сроки устранения поломки нам не назвали, сообщив, что каждая ситуация индивидуальна и сломаться может что угодно.
Всё зависит от сложности работ или наличия тех или иных комплектующих. Как правило, банк решает подобные проблемы в максимально оперативные сроки. Мониторинг остатков в каждом банкомате осуществляется программным путём. Инкассация назначается при остатке средств, равному среднему дневному снятию. При объёме операций, выходящем за стандартные рамки, инкассация назначается на следующий день. Елена Биндусова
Банк признал, что в данный момент у клиентов могут возникнуть проблемы с переводами между разными банками. Мособлбанк пока не подключен к Системе быстрых платежей Банка России. Но такие работы ведутся. По словам Биндусовой, лимит на бесплатный перевод денег между банками будет, но он более чем в три раза превосходит среднюю заработную плату по региону, поэтому потенциальных проблем для клиентов в банке не видят.
Ещё одна белгородка говорит, что в её компании сменить банк решили недавно. За несколько десятилетий работы в организации она столкнулась с банковскими зарплатными картами многих банков, но последний на данный момент остаётся самым неудобным.
Мы были и у ВТБ, и у Сбербанка. Кажется, были ещё какие-то периоды, но недолго, поэтому точно не скажу. В прошлом году у нас как раз заканчивался срок обслуживания зарплатной карточки в Сбере, мы их поменяли. А буквально через месяц нам сообщили, что зарплата теперь будет приходить на карту Газпромбанка. Вроде и удобный банк, но тоже не без нюансов. Ирина, жительница Белгорода
Перевести деньги на карту другого банка можно, но лимит, по словам женщины — всего 10 тыс. рублей в месяц. Зато можно снять наличные в банкомате ВТБ.
Делать это, правда, приходится вслепую: если запросить в банкомате баланс, напечатать чек операции или ещё что-то, то берут комиссию. У коллеги довольно большую сумму сняли, расстроился. Но я просто смотрю через приложение, сколько там на счёте средств осталось и снимаю без запроса баланса. Ирина, жительница Белгорода
По словам женщины, к банку уже привыкли, но поначалу такие тонкости раздражали. Самым странным показалась сумма беспроцентного перевода. Всё-таки 10 тысяч на месяц для перевода с зарплатной карты — маловато.
У Мособлбанка в областном центре шесть банкоматов и одно отделение. Владельцы карт тихо завидуют клиентам крупных банков, чьи банкоматы в городе расположены буквально на каждом шагу. Однако это не единственный банк с минимумом банкоматов.
Так, например, у Росбанка семь банкоматов, у Совкомбанка — три банкомата и два отделения, Альфа-банк имеет три банкомата, а банк Русский Стандарт — шесть банкоматов и два отделения. При этом у Русского стандарта на территории региона нет зарплатных контрактов, поэтому можно сказать, что клиенты у него только добровольные и сами заранее знали, на что шли.
Центробанк никак не регулирует количество банкоматов и корректность их работы, отмечая, что в существующих условиях конкуренции банки сами должны быть заинтересованы в том, чтобы быть максимально доступными для клиентов.
В Росбанке редакции «Бел.Ру» ответили, что максимально заботятся о своих клиентах. По словам официального представителя банка Натальи Сурниной, у клиентов есть возможность снимать деньги без комиссии в банкоматах банков-партнёров. Сколько их у Росбанка, нам не уточнили, но его можно посмотреть на официальном сайте банка.
Банкоматная сеть в Белгородской области состоит из собственных банкоматов Росбанка и банкоматов банков-партнёров и насчитывает порядка 160 устройств. Из них 55 находятся в Белгороде. В банкоматах партнёров можно снимать наличные денежные средства в рублях на тех же условиях, что и в банкоматах Росбанка. Наталья Сурнина, директор территориального офиса Росбанка в Липецке
Профилактические работы этот банк проводит ежеквартально, в отличие от своих коллег. Также Сурнина отмечает, что при необходимости осмотры совершают чаще. Так, за семь месяцев текущего года к банкоматам было сделано 12 внеплановых выездов, то есть, в среднем, это 1-2 раза в месяц к каждому устройству.
В Совкомбанке, Мособлбанке и Русском стандарте считают, что банкоматам достаточно ежегодного обслуживания.
Стоит отметить, что законодательно «зарплатное рабство» запрещено и любой человек может самостоятельно выбрать банк, на счёт которого будут перечислять заработную плату. Однако на практике всё, естественно, обстоит иначе.
Это только кажется, что поменять банк и завести другую карту не проблема. На самом же деле сталкиваешься с прямым отказом от руководства. Нам сразу сказали, что никого переводить в другой банк не будут. Понятно, что можно пожаловаться, обратиться в трудовую инспекцию, в антимонопольную службу, но кто в здравом уме это будет делать? Отношения с руководством это гарантированно испортит, и как потом работать в коллективе? Поэтому плюёмся, таскаемся в неудобные и неработающие банкоматы, ездим через весь город в единственный офис, но терпим. Александр, житель Белгорода
Терпеть подобное отношение или нет — дело личное, но юридически человек может выбрать любой банк в качестве зарплатного и менять его хоть каждый месяц. Главное — вовремя подать документы.
Начальник сектора платёжных систем и расчётов Отделения Белгород Банка России Ольга Авершина отмечает, что банки сегодня стараются разработать максимально привлекательную программу для зарплатных клиентов.
Раньше только работодатель мог выбирать, в какой банк перечислять зарплату своим сотрудникам. Так было до 2014 года. Принятые шесть лет назад изменения законодательства позволили работникам требовать перевода зарплаты в любой удобный для них банк, а не только тот, с которым сотрудничает компания-работодатель. Ольга Авершина
Разумеется, зарплатные проекты выгодны для обеих сторон соглашения. Так, организации не нужно самостоятельно зачислять зарплату каждому сотруднику, уплачивать налоги и разбираться с прочими отчислениями. Всем этим занимаются сотрудники банка.
В свою очередь банк имеет определённый процент от компании. То есть, за каждого сотрудника компании-получателя услуг, который находится в базе, банк получает деньги. Случаются ситуации, когда в дело идут дружеские или родственные связи: кто-то приводит в банк компанию-клиента, с которой заключают договор на зарплатный проект. В итоге в выигрыше остаётся менеджер, заключивший удачную сделку, банк и компания, которая избавилась от проблем сложных финансовых операций. Мнение сотрудников в таком случае редко учитывается.
В оправдание банков хочется сказать, что проблемы у клиентов возникают преимущественно не по их вине, а из-за изначально навязанных условий со стороны работодателей.
Компании может быть действительно невыгодно поддерживать отношения с несколькими банками, но на сотрудниках это никак не должно отражаться. Каждый имеет право выбрать банк с условиями, которые ему подходят: кэшбек бонусами или рублями, мили за перелёты и так далее. Удерживать с вас процент от зарплаты при переводе в другой банк не могут, поэтому угроза понижением заработной платы не имеет юридического основания. Все случаи, когда из зарплаты могут удерживаться какие-то части, прописаны в ст. 137 Трудового кодекса.
Также для решения проблемы «зарплатного рабства» Центробанк со своей стороны прорабатывает вопрос перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет мгновенно переводить деньги по номеру телефона. Предполагается, что работодатель будет отправлять в свой банк список сотрудников, но вместо номеров счетов будет указывать номера их мобильных телефонов. Банк через СБП ежемесячно будет переводить зарплату по номеру телефона на тот счёт, который выбрал сам работник. Ольга Авершина
Система быстрых платежей позволяет ежемесячно переводить до 100 тыс. рублей без комиссии между счетами в разных банках. Сейчас участниками СБП являются 85 банков. До 1 октября 2020 года все российские банки с универсальной лицензией обязаны будут подключиться к Системе, что значительно упростит жизнь работающим белгородцам.
По закону работодатель не может отказать работнику в смене банка. Если начальство упорно отказывает, то это повод для жалобы в трудовую инспекцию. Штраф за отказ в смене зарплатного банка довольно большой. Так, ИП за первое нарушение может получить штраф от одной до пяти тыс. рублей, а организации — от 30 до 50 тыс. рублей. Также отдельную ответственность несёт директор или бухгалтер — штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. За повторные нарушения суммы увеличиваются до 30 тыс., 100 тыс., и 30 тыс. рублей соответственно. Такие цифры прописаны в ст. 5.27 КоАП РФ.
Подать заявление нужно за 15 дней до зарплаты — чтобы бухгалтерия успела подготовить новые документы и перевести деньги на новый счёт.