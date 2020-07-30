Зарплатное рабство: белгородцы сталкиваются с проблемами при смене банка

Это только кажется, что поменять банк и завести другую карту не проблема. На самом же деле сталкиваешься с прямым отказом от руководства. Нам сразу сказали, что никого переводить в другой банк не будут. Понятно, что можно пожаловаться, обратиться в трудовую инспекцию, в антимонопольную службу, но кто в здравом уме это будет делать? Отношения с руководством это гарантированно испортит, и как потом работать в коллективе? Поэтому плюёмся, таскаемся в неудобные и неработающие банкоматы, ездим через весь город в единственный офис, но терпим. Александр, житель Белгорода