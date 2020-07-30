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Воронежцы расплачивались в Белгородской области фальшивыми купюрами

30 июля 2020, 13:06
Фото: УМВД России по Белгородской области
Обман заметила одна из продавщиц в Новом Осколе. Воронежцев задержали, им грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе белгородского МВД.

Четверо мужчин и девушка из Воронежской области приехали в Белгородский регион с партией поддельных купюр — в неё входили банкноты номиналом 2000 рублей.

Подозреваемые совершали в магазинах небольшие покупки, расплачивались фальшивыми деньгами, а сдачу получали настоящими. За время поездки злоумышленники побывали как минимум в девяти торговых точках в Алексеевском и Валуйском горокругах, Новом Осколе и Волоконовском районе.

Схема перестала работать после того, как продавец одного из супермаркетов в Новом Осколе засомневалась в подлинности банкноты. Занервничавший покупатель скрылся, а сотрудница торговой точки обратилась в полицию.

Воронежцы выбросили фальшивые банкноты возле одного из магазинов, разделились на две группы и попытались скрыться. Такси с двумя подозреваемыми задержали на границе с Чернянским районом. Остальных злоумышленников нашли на их родине.

У подозреваемых изъяли около 30 фальшивых купюр с надписью «не является платёжным средством». Как установили полицейские, злоумышленников уже привлекали к уголовной ответственности.

Возбуждено дело за покушение на мошенничество, совершённое группой лиц, по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Главаря группировки — мужчину 44 лет — заключили под стражу. 40-летний мужчина и 21-летняя девушка получили подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оставшихся двух молодых людей в возрасте 24 и 25 лет отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

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