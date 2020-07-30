В Старом Осколе реализуют 15 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Старом Осколе с 2018 года. С 2019 года в программе могут участвовать жители города, общественные и экологические организации. В 2019 году в Старом Осколе активисты завершили 12 проектов, среди которых — образовательные программы для детей и молодёжи, детские площадки для занятий спортом, проекты развития водного и велотуризма.