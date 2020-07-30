В Старом Осколе реализуют 15 проектов грантовой программы «Стальное дерево»

Проекты посвящены разным темам. Часть из них направлена на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и заботу о пожилых старооскольцах. Другие предполагают модернизацию спортивных объектов, благоустройство территорий учебных учреждений и развитие экологического просвещения школьников.
На базе Старооскольского филиала МГРИ им. Серго Орджоникидзе на средства гранта планируется создать открытую образовательную лабораторию «Музей КМА», чтобы юные старооскольцы могли изучать историю становления Старого Оскола как флагмана горно-металлургической отрасли России.
Среди одобренных комиссией проектов — создание арт-площадки под открытым небом, где каждый посетитель сможет включиться в активную творческую работу с пользой для себя и городского пространства — поучаствовать в творческих дискуссиях и мастер-классах. Проект станет основой для новых мероприятий Старооскольского художественного музея.
Всего жители Старого Оскола подали на рассмотрение конкурсной комиссии 62 проекта. Лучшие инициативы отбирали представители СГОКа, благотворительного фонда «Милосердие», администрации города. Они оценивали актуальность и социальную направленность проектов, вовлечённость общественности в их реализацию. На каждую из одобренных инициатив фонд выделил грант в размере до 300 тыс. рублей.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Старом Осколе с 2018 года. С 2019 года в программе могут участвовать жители города, общественные и экологические организации. В 2019 году в Старом Осколе активисты завершили 12 проектов, среди которых — образовательные программы для детей и молодёжи, детские площадки для занятий спортом, проекты развития водного и велотуризма.