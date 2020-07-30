В последний день июля в Белгородской области пройдут дожди с грозами

В пятницу, 31 июля над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью в Гидрометцентре осадков не ожидают. При западном ветре со скоростью до десяти метров в секунду воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.
Днём в регион снова вернутся осадки — пройдут кратковременные (до 2 мм) дожди с грозами. Ветер будет чуть сильней, а термометры покажут от 23 до 28 градусов выше нуля.
Если говорить подробнее о погоде в Белгороде, небольшие дожди пройдут уже вечером 30 июля. Дождливой будет и пятница, но сильных осадков синоптики не обещают. Воздух днём прогреется до 25 градусов тепла.
В Старом Осколе вечером четверга ожидается сильный дождь. А вот 31 июля будет пасмурно, но лишь местами пройдут совсем небольшие дожди.