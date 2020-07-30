Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В последний день июля в Белгородской области пройдут дожди с грозами

30 июля 2020, 12:29
Фото: pixabay.com
По прогнозу синоптиков, ненастная погода в регионе сохранится и 31 июля.
Сюжет
Погода

В пятницу, 31 июля над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью в Гидрометцентре осадков не ожидают. При западном ветре со скоростью до десяти метров в секунду воздух прогреется до 12-17 градусов тепла.

Днём в регион снова вернутся осадки — пройдут кратковременные (до 2 мм) дожди с грозами. Ветер будет чуть сильней, а термометры покажут от 23 до 28 градусов выше нуля.

Если говорить подробнее о погоде в Белгороде, небольшие дожди пройдут уже вечером 30 июля. Дождливой будет и пятница, но сильных осадков синоптики не обещают. Воздух днём прогреется до 25 градусов тепла.

В Старом Осколе вечером четверга ожидается сильный дождь. А вот 31 июля будет пасмурно, но лишь местами пройдут совсем небольшие дожди.

Материалы по теме
На Белгородскую область надвигаются ливни
#Новости#Грозы#Погода#Погода в Белгородской области#Дожди#Новости Старого Оскола#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18