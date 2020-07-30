В Белгороде закупают 324 таблички для нумерации домов

Управление архитектуры и градостроительства Белгорода закупает номерные таблички для обозначения улиц и нумерации домов. Всего требуется изготовить 324 таблички разного размера. Так, в техническом задании указано, что потребуются плоские, световые и объёмные конструкции, а также два типа номеров для домов.