В Белгороде закупают 324 таблички для нумерации домов

Управление архитектуры и градостроительства Белгорода закупает номерные таблички для обозначения улиц и нумерации домов. Всего требуется изготовить 324 таблички разного размера. Так, в техническом задании указано, что потребуются плоские, световые и объёмные конструкции, а также два типа номеров для домов.
Для изготовления исполнитель должен будет использовать цветное матовое акриловое стекло с антибликовым покрытием, алюминий, LED-модули с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды.
Освещённость лицевой поверхности табличек с подсветкой должна быть достаточно яркой и равномерной по всей поверхности, не иметь световых провалов.
За изготовление готовы заплатить 987 тыс. рублей из городского бюджета. Заказчик проанализировал три коммерческих предложения на различных сайтах, и это оказалось самым выгодным.
Электронный аукцион проведут 6 августа 2020 года. Заявки на участие принимают до 5 августа текущего года.
Напомним, что ранее мэр города Юрий Галдун подписал распоряжение, по которому до конца 2021 года в Белгороде должны поменять все номерные таблички на домах и привести их к единому внешнему виду.