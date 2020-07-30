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В Белгороде закупают 324 таблички для нумерации домов

30 июля 2020, 15:45
Фото: техническое задание управления архитектуры и градостроительства
На них потратят почти один миллион рублей из городского бюджета. Таблички будут разных типов, часть из них оснастят подсветкой. Отдельно разработали техническое задание со шрифтом и примером внешнего оформления.

Управление архитектуры и градостроительства Белгорода закупает номерные таблички для обозначения улиц и нумерации домов. Всего требуется изготовить 324 таблички разного размера. Так, в техническом задании указано, что потребуются плоские, световые и объёмные конструкции, а также два типа номеров для домов.

Для изготовления исполнитель должен будет использовать цветное матовое акриловое стекло с антибликовым покрытием, алюминий, LED-модули с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды.

Освещённость лицевой поверхности табличек с подсветкой должна быть достаточно яркой и равномерной по всей поверхности, не иметь световых провалов.

За изготовление готовы заплатить 987 тыс. рублей из городского бюджета. Заказчик проанализировал три коммерческих предложения на различных сайтах, и это оказалось самым выгодным.

Электронный аукцион проведут 6 августа 2020 года. Заявки на участие принимают до 5 августа текущего года.

Напомним, что ранее мэр города Юрий Галдун подписал распоряжение, по которому до конца 2021 года в Белгороде должны поменять все номерные таблички на домах и привести их к единому внешнему виду.

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