С пищевого комбината в Белгородской области взыскали более 4 млн рублей долга

ООО «Чернянский пищевой комбинат» по договору поставки получило продукцию от картофелеперерабатывающего завода, однако оплатило её частично. В связи с этим поставщик обратился в суд, где его требования удовлетворили. Комбинат обязали выплатить 4 млн 92 тыс. рублей.