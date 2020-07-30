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С пищевого комбината в Белгородской области взыскали более 4 млн рублей долга

30 июля 2020, 07:34
Фото: ИА «Бел.Ру»
Поскольку руководство предприятия в Чернянском районе не спешило исполнять решение суда, к сумме задолженности добавился исполнительский сбор. Для ускорения процесса выплаты приставы запретили регистрационные действия в отношении нескольких транспортных средств компании.

ООО «Чернянский пищевой комбинат» по договору поставки получило продукцию от картофелеперерабатывающего завода, однако оплатило её частично. В связи с этим поставщик обратился в суд, где его требования удовлетворили. Комбинат обязали выплатить 4 млн 92 тыс. рублей.

Погашать задолженность руководство организации не спешило, поэтому к основной сумме прибавилось 160 тыс. рублей исполнительского сбора.

Чтобы ускорить процесс выплаты, судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на находящиеся в банках денежные средства предприятия, о запрете на регистрационные действия в отношении автобуса, седельного тягача и автомобиля Chevrolet Niva.

В итоге руководство комбината полностью погасило задолженность, включая исполнительский сбор — 4 млн 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

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#Новости#Приставы#Белгородская область#Комбинат#Чернянский район#Долг#Общество
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