С пищевого комбината в Белгородской области взыскали более 4 млн рублей долга

ООО «Чернянский пищевой комбинат» по договору поставки получило продукцию от картофелеперерабатывающего завода, однако оплатило её частично. В связи с этим поставщик обратился в суд, где его требования удовлетворили. Комбинат обязали выплатить 4 млн 92 тыс. рублей.
Погашать задолженность руководство организации не спешило, поэтому к основной сумме прибавилось 160 тыс. рублей исполнительского сбора.
Чтобы ускорить процесс выплаты, судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на находящиеся в банках денежные средства предприятия, о запрете на регистрационные действия в отношении автобуса, седельного тягача и автомобиля Chevrolet Niva.
В итоге руководство комбината полностью погасило задолженность, включая исполнительский сбор — 4 млн 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.