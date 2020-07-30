Озвучены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Так, ведомство предлагает в 2021/22 учебном году остановиться на следующих минимумах: по русскому языку, литературе и географии — 40 баллов; по математике, биологии и химии — 39; по обществознанию — 45; по истории — 35; по информатике — 44; по иностранным языкам — 30.
Вынужденное удалённое обучение, на которое российские школьники перешли из-за вспышки коронавируса, не отразилось на среднем балле по выпускным экзаменам в этом году. Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпросвещение, показатель прибавил по сравнению с итогами четырёх прошлых лет. Однако, по мнению экспертов, это связано с необязательной сдачей ЕГЭ в 2020 году, что исключило отстающих школьников из общей статистики.