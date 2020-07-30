Озвучены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Вынужденное удалённое обучение, на которое российские школьники перешли из-за вспышки коронавируса, не отразилось на среднем балле по выпускным экзаменам в этом году. Как уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпросвещение, показатель прибавил по сравнению с итогами четырёх прошлых лет. Однако, по мнению экспертов, это связано с необязательной сдачей ЕГЭ в 2020 году, что исключило отстающих школьников из общей статистики.