Хирургический корпус горбольницы № 2 в Белгороде могут освободить от ковидных коек

Руководитель депздрава Белгородской области Наталия Зубарева сообщила на своей странице во «ВКонтакте» 29 июля о том, что в регионе ожидается очередной этап снятия ограничений в здравоохранении.
К прежнему режиму работы могут вернуть хирургический корпус горбольницы № 2, который на время сложной ситуации с коронавирусом стал ковидной площадкой. С 4 по 8 августа здание планируют освободить от специализированных коек.
В начале июля хирургический корпус уже собирались вернуть к штатному режиму, однако спустя время планы изменились. Замначальника регионального депздрава Людмила Крылова называла неграмотным перевод недолеченных пациентов «из базы на базу». Тогда же чиновница уточнила, что после выписки всех заражённых COVID-19 пациентов корпус должны продезинфицировать, а врачам следует отдохнуть.
Кроме этого, Наталия Зубарева сообщила об обязательном ПЦР-тестировании каждого пациента перед госпитализацией. В связи с этим в регионе планируют пересмотреть маршрутизацию лабораторий.