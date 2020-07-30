Хирургический корпус горбольницы № 2 в Белгороде могут освободить от ковидных коек

В начале июля хирургический корпус уже собирались вернуть к штатному режиму, однако спустя время планы изменились. Замначальника регионального депздрава Людмила Крылова называла неграмотным перевод недолеченных пациентов «из базы на базу». Тогда же чиновница уточнила, что после выписки всех заражённых COVID-19 пациентов корпус должны продезинфицировать, а врачам следует отдохнуть.