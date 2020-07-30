Экс-глава Губкинского горокруга Анатолий Кретов ушёл из жизни

Анатолий Кретов ушёл из жизни на 73-м году жизни. По информации администрации Губкинского городского округа, он скончался вчера, 29 июля. Также стало известно, что он лечился в горбольнице № 2 Белгорода. Однако болел ли он коронавирусом или нет, сотрудникам районной администрации неизвестно.