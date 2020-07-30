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Экс-глава Губкинского горокруга Анатолий Кретов ушёл из жизни

30 июля 2020, 06:56
Фото: ИА "Бел.Ру"
Председателю совета депутатов Губкинского городского округа Анатолию Кретову было 72 года. Он лечился в горбольнице № 2 в областном центре. Информацию о его смерти ИА «Бел.Ру» подтвердили в администрации муниципалитета.

Анатолий Кретов ушёл из жизни на 73-м году жизни. По информации администрации Губкинского городского округа, он скончался вчера, 29 июля. Также стало известно, что он лечился в горбольнице № 2 Белгорода. Однако болел ли он коронавирусом или нет, сотрудникам районной администрации неизвестно.

17 июля в телеграм-канале «Белгородские Хроники» сообщили о том, что у Кретова подтверждён диагноз «коронавирус» и его госпитализировали в ковид-госпиталь в областном центре.

Родился Анатолий Кретов в с. Скородное Губкинского района Белгородской области 13 мая 1948 года. С 1996 года он возглавлял Губкинский городской округ, а последние дни своей жизни был председателем местного Совета депутатов. Кретов — доктор экономических наук, но в 2019 году его учёная степень вызвала сомнения.

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