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Для жителей Белгородской области АО «БИК» запускает новый социальный проект

30 июля 2020, 14:11
Фото: АО "БИК"
Начиная с 1 августа АО «БИК» предоставит на специальных условиях участки в 11 микрорайонах ИЖС Белгородской области для девяти категорий белгородцев. Речь идёт о людях, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Новый социальный проект АО «БИК» направлен на поддержку индивидуальных застройщиков. Поэтому с 1 августа текущего года компания предоставит участки в различных микрорайонах ИЖС региона для нуждающихся в жилье белгородцев.

Согласно условиям программы, покупатель оплачивает только стоимость земельного участка (около 50 тысяч рублей) и освобождается от оплаты стоимости строительства инженерных сетей.

Кто может воспользоваться данным предложением:

  • молодые семьи в возрасте до 30 лет;
  • семьи, воспитывающие двух несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и приёмных детей;
  • неполные семьи;
  • инвалиды I, II и III групп;
  • ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы;
  • ветераны труда;
  • участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
  • белгородцы, жильё которых разрушено в результате стихийного бедствия или стало непригодным для проживания из-за аварийного состояния.

Участки для продажи на льготных условиях находятся в микрорайонах ИЖС с. Хохлово Белгородского района, с. Обуховка и с. Новокладовое Старооскольского городского округа, г. Бирюч Красногвардейского района, мкр. Садовый Корочанского района и других.

Фото: АО "БИК"

Чтобы принять участие в социальном проекте, необходимо обратиться в офисы АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а затем заключить договор. Однако построить и ввести дом в эксплуатацию будет необходимо за семь лет.

Забронировать участки онлайн можно на сайте bik31.ru. Больше информации по телефону 8 800 5555 031.

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