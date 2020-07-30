Для жителей Белгородской области АО «БИК» запускает новый социальный проект

Чтобы принять участие в социальном проекте, необходимо обратиться в офисы АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а затем заключить договор. Однако построить и ввести дом в эксплуатацию будет необходимо за семь лет.