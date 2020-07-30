Для жителей Белгородской области АО «БИК» запускает новый социальный проект

Новый социальный проект АО «БИК» направлен на поддержку индивидуальных застройщиков. Поэтому с 1 августа текущего года компания предоставит участки в различных микрорайонах ИЖС региона для нуждающихся в жилье белгородцев.
Согласно условиям программы, покупатель оплачивает только стоимость земельного участка (около 50 тысяч рублей) и освобождается от оплаты стоимости строительства инженерных сетей.
Кто может воспользоваться данным предложением:
Участки для продажи на льготных условиях находятся в микрорайонах ИЖС с. Хохлово Белгородского района, с. Обуховка и с. Новокладовое Старооскольского городского округа, г. Бирюч Красногвардейского района, мкр. Садовый Корочанского района и других.
Чтобы принять участие в социальном проекте, необходимо обратиться в офисы АО «БИК» с документами, которые подтверждают соответствующий статус, выбрать и забронировать участок, а затем заключить договор. Однако построить и ввести дом в эксплуатацию будет необходимо за семь лет.