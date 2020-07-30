Белгород первым примет Всероссийскую выставку «Память»

В Севастополе проект пробудет с 27 августа по 17 сентября, в Ставрополе — с 24 сентября по 11 октября, в Волгограде — с 19 октября по 8 ноября. В Петербурге экспозицию откроют 14 ноября на две недели, а завершится тур в Москве. Там выставка будет доступна с 3 по 20 декабря.