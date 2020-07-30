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Белгород первым примет Всероссийскую выставку «Память»

30 июля 2020, 06:44
Фото: Бел.Ру
Белгород станет одним из шести городов, жители которых смогут увидеть свыше двух сотен художественных работ и фотографий всероссийского проекта «Память». Все они сделаны в разное время, но посвящены одной теме — 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Передвижную экспозицию ждут в Севастополе, Ставрополе, Вологде и двух столицах, а первым её увидит Белгород. Портреты ветеранов, хроника военных событий и фотографии мест сражений будут доступны для зрителей с 4 по 20 августа, пишет «РГ».

В Севастополе проект пробудет с 27 августа по 17 сентября, в Ставрополе — с 24 сентября по 11 октября, в Волгограде — с 19 октября по 8 ноября. В Петербурге экспозицию откроют 14 ноября на две недели, а завершится тур в Москве. Там выставка будет доступна с 3 по 20 декабря.

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