Водитель выплатит 450 тысяч рублей компенсации сбитому в Белгороде ребёнку

Авария произошла 14 января этого года: водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, причинив её здоровью вред средней тяжести. Тогда Свердловский райсуд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, напомнили в городской прокуратуре.
Летом мать девочки подала иск в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального вреда. Изучив все обстоятельства, суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ответчика 450 тыс. рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.