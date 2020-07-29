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Водитель выплатит 450 тысяч рублей компенсации сбитому в Белгороде ребёнку

29 июля 2020, 08:03
Фото: ИА «Бел.Ру»
Октябрьский районный суд Белгорода встал на сторону местной жительницы, чья дочь в январе попала под колёса автомобиля. Водителю придётся выплатить крупную сумму в качестве компенсации морального вреда.

Авария произошла 14 января этого года: водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, причинив её здоровью вред средней тяжести. Тогда Свердловский райсуд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, напомнили в городской прокуратуре.

Летом мать девочки подала иск в Октябрьский районный суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального вреда. Изучив все обстоятельства, суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ответчика 450 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

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