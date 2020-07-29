Водитель выплатит 450 тысяч рублей компенсации сбитому в Белгороде ребёнку

Авария произошла 14 января этого года: водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, причинив её здоровью вред средней тяжести. Тогда Свердловский райсуд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, напомнили в городской прокуратуре.