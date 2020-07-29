В Белгородской области соцуслуги на дому будут предоставлять бесплатно и за деньги

Чтобы получать услуги, необходимо подтвердить своё положение заявлением. Подать его может как сам нуждающийся в соцобслуживании, так и его законный представитель. В электронной или письменной форме заявление предоставляют в орган соцзащиты населения по месту регистрации. Помимо него нужно приложить следующие документы: