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В Белгородской области соцуслуги на дому будут предоставлять бесплатно и за деньги

29 июля 2020, 08:37
Фото: ИА "Бел.Ру"
соцуслуги
Получить бесплатное соцобслуживание могут люди, относящиеся к пяти особым группам. Предельная же стоимость соцуслуг будет варьироваться в зависимости от частоты посещений человека соцработником. Подробности рассказали в региональном управлении социальной защиты населения области.

Согласно региональному постановлению «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг», соцобслуживание на дому проходит как платно, так и бесплатно для определённых групп людей. Для кого именно — определяли по пятиуровневой системе оценки состояния здоровья и нуждаемости в помощи посторонних:

Так, безвозмездное социальное обслуживание положено:

  • пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружённых межнациональных (межэтнических) конфликтов;
  • участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
  • участникам боевых действий и локальных военных конфликтов, которым установлена I группа инвалидности;
  • признанным нуждающимися в предоставлении срочных соцуслуг;
  • получателям соцуслуг в случае, если на дату обращения их среднедушевой доход ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления бесплатных соцуслуг, установленных законодательством области.

Чтобы получать услуги, необходимо подтвердить своё положение заявлением. Подать его может как сам нуждающийся в соцобслуживании, так и его законный представитель. В электронной или письменной форме заявление предоставляют в орган соцзащиты населения по месту регистрации. Помимо него нужно приложить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (законного представителя);
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
  • документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных услуг;
  • страховое свидетельство государственного пенсионного страхования либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учёта (при наличии);
  • справка, подтверждающая факт установления инвалидности получателю социальных услуг, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);
  • индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии);
  • документы, подтверждающие наличие у получателя социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности (сведения декларируются);
  • медицинские документы медорганизации, содержащие информацию о состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода заболевания по МКБ-10.

Отказать в предоставлении социальных услуг могут в четырёх случаях: отсутствие обстоятельств, которые ухудшали бы условия жизнедеятельности заявителя, непредставление необходимых документов, представление недостоверных документов и наличие медицинских противопоказаний к принятию на соцобслуживание.

Предельный размер платы за получение услуг по пятиуровневой системе, по данным управления социальной защиты населения области, зависит от частоты посещения нуждающегося социальным работником.

1 уровень: соцработник приходит два раза в неделю. Стоимость — 554 рубля.

2 уровень: соцработник приходит три раза в неделю. Стоимость — 738 рублей 50 копеек.

3 уровень: соцработник посещает трёх человек пять раз в неделю. Стоимость — 1200 рублей.

4 уровень: соцработник посещает двух человек пять раз в неделю. Стоимость — 2500 рублей.

5 уровень: соцработник посещает одного человека пять раз в неделю. Стоимость — 5000 рублей.

Всем, кто будет получать услуги, выдают индивидуальные программы. В ней указывают форму социального обслуживания, виды, объём, периодичность, условия, сроки предоставления, перечень рекомендуемых поставщиков соцуслуг. Как только человек получает программу, ему нужно заключить договор в комплексном центре социального обслуживания населения.

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