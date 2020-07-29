В Белгородской области соцуслуги на дому будут предоставлять бесплатно и за деньги

Согласно региональному постановлению «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг», соцобслуживание на дому проходит как платно, так и бесплатно для определённых групп людей. Для кого именно — определяли по пятиуровневой системе оценки состояния здоровья и нуждаемости в помощи посторонних:
Так, безвозмездное социальное обслуживание положено:
Чтобы получать услуги, необходимо подтвердить своё положение заявлением. Подать его может как сам нуждающийся в соцобслуживании, так и его законный представитель. В электронной или письменной форме заявление предоставляют в орган соцзащиты населения по месту регистрации. Помимо него нужно приложить следующие документы:
Отказать в предоставлении социальных услуг могут в четырёх случаях: отсутствие обстоятельств, которые ухудшали бы условия жизнедеятельности заявителя, непредставление необходимых документов, представление недостоверных документов и наличие медицинских противопоказаний к принятию на соцобслуживание.
Предельный размер платы за получение услуг по пятиуровневой системе, по данным управления социальной защиты населения области, зависит от частоты посещения нуждающегося социальным работником.
1 уровень: соцработник приходит два раза в неделю. Стоимость — 554 рубля.
2 уровень: соцработник приходит три раза в неделю. Стоимость — 738 рублей 50 копеек.
3 уровень: соцработник посещает трёх человек пять раз в неделю. Стоимость — 1200 рублей.
4 уровень: соцработник посещает двух человек пять раз в неделю. Стоимость — 2500 рублей.
5 уровень: соцработник посещает одного человека пять раз в неделю. Стоимость — 5000 рублей.
Всем, кто будет получать услуги, выдают индивидуальные программы. В ней указывают форму социального обслуживания, виды, объём, периодичность, условия, сроки предоставления, перечень рекомендуемых поставщиков соцуслуг. Как только человек получает программу, ему нужно заключить договор в комплексном центре социального обслуживания населения.