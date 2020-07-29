Рука руку моет? Поставка лекарств и техники в Белгородскую область во время COVID-19

23 марта был заключён контракт на 38,9 млн рублей на поставку фармацевтического препарата «Тикагрелор» (4167 рублей за упаковку), который используется для профилактики инсульта. Ещё один контракт 8 апреля на 19 млн рублей ведомство заключило с АО «Р-Фарм» на поставку препарата «Голимумаб» для лечения ревматоидного и псориатического артрита (61022 рубля за упаковку). Стоимость данных препаратов за одну упаковку в открытых источниках начинается от 4118 рублей до 4822 рубля и от 32000 до 65269 рублей соответственно. То есть, теоретически их можно было купить по более низкой цене.