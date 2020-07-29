Рука руку моет? Поставка лекарств и техники в Белгородскую область во время COVID-19

Наряду с этим не уменьшилось количество закупок других лекарств и техники для нужд белгородских медицинских организаций. Из-за высокой активности и многомиллионных сумм государственных контрактов в Сети начала появляться информация о сомнительных закупках департамента здравоохранения Белгородской области.
Как утверждают авторы телеграм-канала «Незыгарь», прибыль поставщиков депздрава могла быть необоснованно завышена, так как большинство закупок выигрывали одни и те же поставщики, которые предлагали явно завышенные цены. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, с помощью системы «СПАРК-маркетинг» журналисты ИА «Бел.Ру» решили проанализировать закупки ведомства в период введения повышенного режима готовности на территории Белгородской области.
Согласно аналитической системе, с начала 2020 года департамент здравоохранения Белгородской области в качестве заказчика участвовал в 576 торгах на общую сумму 1,7 млрд рублей. Из этого числа 263 процедуры торгов прошли с единственным участником (45,6%). А в 301 случае торги прошли без снижения суммы закупки больше 2% (52,2%).
С начала года заключено 496 контрактов на общую сумму 2,1 млрд рублей. Из них 104 контракта с единственным поставщиком (847 млн рублей) и 291 контракт с единственным поставщиком по итогам торгов (1,1 млрд рублей).
Топ-продавцами стали АО «Р-Фарм» (115 контрактов на 484 млн рублей), ООО «Эсбиэс Фармаси» (88 контрактов на 258 млн рублей), ООО «Дельрус-Центр» (семь контрактов на 249 млн рублей), ООО «Дельрус МРЦ» (два контракта на 79 млн рублей), ООО «Медипал-Онко» (18 контрактов на 67 млн рублей), ООО «Медилон-Фармимэкс» (19 контрактов на 53 млн рублей).
Начиная с 1 марта по 22 июля 2020 года региональный депздрав в качестве заказчика лекарственных и медицинских изделий, а также медоборудования участвовал в 226 торгах, из которых 217 прошли без снижения суммы контракта и 182 — с единственным участником.
Поставщик № 1
Больше всего контрактов ведомство заключило с АО «Р-Фарм». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», акционерное общество «Р-Фарм» зарегистрировано в 2001 году в Москве. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Руководитель — Василий Игнатьев. В 2019 году чистая прибыль компании составила более 12 млрд рублей.
Зимой текущего года Василия Игнатьева назначили вице-председателем Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей, что может дать ему возможность продвигать производимую продукцию на фармацевтическом рынке. А в июне генеральный директор «Р-Фарм» заявил, что компания подала международную патентную заявку на средство против COVID-19. Однако активная работа по созданию клеточной линии началась не в московском исследовательском центре компании, а в Сан-Диего (Калифорния) — ещё одной лаборатории «Р-Фарм». К слову, о международных амбициях компании Васильев упоминал ещё в 2016 году, заявляя, что «бессмысленно пытаться стать национальными чемпионами, нужно сразу ориентироваться на мировые рынки».
Компании принадлежит 51% доли в уставном капитале акционерного общества «Новосибхимфарм», которое зарегистрировано в 1992 году в Новосибирске. Организация занимается производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Руководитель — Игорь Лавриенко.
Среди дочерних компаний «Р-Фарм» — ООО «Р-Фарм Центральная Азия» (50% доли в уставном капитале), ООО «Р2Мед» (50% доли в уставном капитале), ООО «Технология лекарств» (100% доли в уставном капитале), компания так же — учредитель благотворительного фонда в честь Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и владелец АО «Фармославль» (100% доли в уставном капитале).
В 2020 году региональный депздрав заключил с АО «Р-Фарм» контрактов на общую сумму 484 млн рублей. Практически все из них были заключены после 10 марта текущего года. Так, 8 мая ведомство заключило с компанией контракт на 38 млн рублей на поставку противоопухолевого препарата «Ибрутиниб» для льготного лекарственного обеспечения на 2020 год по стоимости 445 424 рублей за упаковку. Цена на рынке одной упаковки данного препарата варьируется от 290 000 рублей до 556 938 рублей.
23 марта был заключён контракт на 38,9 млн рублей на поставку фармацевтического препарата «Тикагрелор» (4167 рублей за упаковку), который используется для профилактики инсульта. Ещё один контракт 8 апреля на 19 млн рублей ведомство заключило с АО «Р-Фарм» на поставку препарата «Голимумаб» для лечения ревматоидного и псориатического артрита (61022 рубля за упаковку). Стоимость данных препаратов за одну упаковку в открытых источниках начинается от 4118 рублей до 4822 рубля и от 32000 до 65269 рублей соответственно. То есть, теоретически их можно было купить по более низкой цене.
Что касается разработанного компанией лекарства от коронавируса, которое 8 июля получило одобрение Минздрава, на 492 тысяч рублей его поставили в Минздрав Алтайского края. Ещё на 1,5 млн рублей «Р-Фарм» продало в медучреждение Сахалинской области «Фавипиравир», который, как выяснили японские учёные, не слишком эффективен для лечения COVID-19.
Поставщик № 2
На 258 млн рублей департамент здравоохранения заключил контрактов с ООО «Эсбиэс Фармаси». Компания зарегистрирована в 2013 году в Белгороде. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. Руководитель — Михаил Форостецкий. В 2019 году чистая прибыль компании составила 39,9 млн рублей. 33,4% доли в уставном капитале принадлежит Валентину Савину. Ещё 66,6% — обществу с ограниченной ответственностью «Эс Энд Би Груп». В свою очередь по 50% доли в уставном капитале ООО «Эс Энд Би Груп» принадлежит Ольге Бузиашвили и Вере Савченко.
С марта по май текущего года региональный депздрав приобрёл у ООО «Эсбиэс Фармаси» инсулин деглудек на сумму 12,3 млн рублей (3750 рублей за упаковку), инсулин детемир на 13,1 млн рублей (2263 рублей за упаковку) и антибиотики (азитромицин, амоксициллин, ванкомицин и другие) на сумму 15,4 млн рублей. В Сети стоимость одной упаковки инсулина деглудек начинается от 4231 рублей, а инсулина детемир — от 2439 рублей.
Помимо Белгородской области, ООО «Эсбиэс Фармаси» поставило препараты на 7,3 млн рублей в Тамбовскую область, на 7,2 млн рублей в Орловскую область и ещё на 955 тысяч рублей в Ивановскую область. В основном лекарства предназначены для больных с повышенным холестерином, диабетиков, а также антиангинальное и сосудорасширяющее препараты.
Поставщик № 3
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» ещё одним топовым поставщиком препаратов в Белгородскую область является ООО «Медилон-Фармимэкс». С марта текущего года депздрав заключил с компанией 19 контрактов на 53,3 млн рублей.
Среди поставляемых лекарств швейцарский иммунодепрессант «Эверолимус» (4,1 млн рублей, 115 135 рублей за упаковку) и «Траклир», который применяется при лечении лёгочной артериальной гипертензии (945 тысяч рублей, 122 849 рублей за упаковку). В Сети стоимость одной упаковки препаратов составляет от 125 199 рублей и от 62 000 рублей соответственно.
ООО «Медилон-Фармимэкс» зарегистрировано в 1992 году во Владимирской области. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. Руководитель — Василий Сачевкин. В 2019 году чистая прибыль компании превысила 29 млн рублей. Головная компания — закрытое акционерное общество «Научно-производственная и коммерческая фирма ‘’Фармацевтический импорт, экспорт’’». Руководитель — Инга Нижарадзе, которая является дочерью президента ОАО «Фармимэкс» — Александра Апазова, согласно изданию «Персона.РФ».
У самой Нижарадзе в компании отца 3% доли в уставном капитале. Ещё 25,6% принадлежит маме бизнес-вумен и 3,9% — главе семьи. Остальные 67,93% принадлежат закрытому акционерному обществу «Научно-производственная и коммерческая фирма ‘’Фармацевтический импорт, экспорт’’», то есть опять Нижарадзе.
Как удалось выяснить журналистам издания «Документы и факты», «Фармимэкс» было создано на основе Всесоюзного объединения «Союзфармация». Директором этого объединения был Александр Апазов. Однако как семья Апазовых стала владельцем государственной компании, до сих пор неизвестно. А в 2014 году Апазова избрали Президентом Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», что также теоретически открывает перед ним и его семьёй двери на рынок фармации.
Поставщик № 4
Ещё 249 млн рублей региональный депздрав заплатил ООО «Дельрус-Центр» за аппараты искусственной вентиляции лёгких и дефибриллятор-монитор Efficia DFM100. Начиная с 27 марта между ведомством и компанией было заключено семь контрактов. Среди них поставка аппарата ИВЛ для интенсивной терапии и обучение специалистов правилам работы с техникой (201 млн рублей) и три аппарата ИВЛ общего значения для интенсивной терапии (один стоимостью 15 млн рублей, второй — 12,2 млн рублей, третий — 14 млн рублей).
Компания зарегистрирована в 2015 году в Москве. Основной вид деятельности — торговля оптовая фармацевтической продукцией. Директор — Лилиана Тьери. Бенефициар — Максим Гузовский. В 2019 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 11 млн рублей. 99% доли в уставном капитале принадлежит ООО «Дельрус-Орёл», которой владеет ООО «Имед» (Совладельцы Максим Гузовский, Аркадий Гузовский и Роман Федотов).
Помимо этого Максим Гузовский владеет 9,4% долей в уставном капитале компании ООО «Дельрус», которая зарегистрирована в 2017 году в Москве. Ещё 41.8% доли в УК у его брата Аркадия Гузовского.
Начиная с марта текущего года ООО «Дельрус» заключило госконтранты на сумму более 3,5 млрд рублей, став одним из основных поставщиков медицинских масок в России. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей, а средняя численность предприятия — 245 человек. К тому же до февраля текущего года компания не участвовала в каких-либо госзакупках. А начиная с зимы, выиграла контракты на сумму более 3,5 млрд рублей.
Наиболее крупным контрактом стала поставка 400 тысяч защитных одноразовых костюмов на сумму 900 млн рублей для аптечного склада ГБУ МО «Мособлмедсервис». Цена за один костюм составила 2252 рублей. В Сети цена на подобные изделия стартует от 300 до 1497 рублей.
Кроме этого, компания заключила госконтракт на поставку масок (1,77 млн штук), защитных костюмов (4150 штук по 1418,5 рублей за каждую) и перчаток (24 тысячи штук по 2,58 рубля за единицу) на 68 млн рублей. Заказчиком стало Министерство общественной безопасности Свердловской области. При этом, как сообщает News.ru, в столице Урала есть производители, которые продают маски по 5 рублей за штуку, а в некоторых случаях оптовая цена составляет 2,75 рубля, в то время как «Дельрус» реализует эту продукцию в среднем по 35 рублей.
Поставщик № 5
У почти одноимённой компании «Дельрус МРЦ» депздрав закупил в апреле и мае текущего года систему компьютерной томографии за 50 млн рублей и рентгеновскую систему за 29 млн рублей.
Из-за похожих названий компаний можно предположить, что они могут быть аффилированными. Однако изучив данные о «Дельрус МРЦ» с помощью аналитической системы, установить связи между компаниями мы не смогли. Единственное — адрес регистрации различается только номером корпуса.
Так, ООО «Дельрус МРЦ» зарегистрировано в 2001 году в Москве. Основной вид деятельности — торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Руководитель — Александр Нагайцев. Прибыль компании на отчётный период прошлого года превысила 25,1 млн рублей. Головная компания — акционерное общество «Актив», которое занимается вложением в ценные бумаги. 100% доли в уставном капитале «Актив» принадлежит Валерии Патокиной.
Средняя численность компании «Дельрус МРЦ» — 58 человек. При этом госконтракты организация начала заключать с 2016 года. В 2020 году общая сумму договоров составила 873 млн рублей.
У Патокиной есть ещё одна компания ООО «Медариус», которая выиграла торги на поставку 41 аппарата искусственной вентиляции легких в строящуюся Нижневартовскую больницу. Также она владеет ещё несколькими компаниями аналогичного профиля, зарегистрированными в Казани и Томске.
Таким образом, наше исследование показало, что из 226 торгов, которые проходили с марта текущего года, большинство прошли или без снижения суммы контракта или с единственным участником. К тому же некоторые топ-продавцы, которые поставляют товары в Белгородскую область, подозреваются в завышении цен при госзакупках или тесно связаны с фармацевтическим рынком, что даёт им преимущество при заключении дорогостоящих госконтрактов.
На упрёки со стороны авторов телеграмм-каналов отреагировали региональные власти. По информации правительства Белгородской области, как сообщает издание «Фонарь», перед заключением государственных контрактов специалисты регионального департамента здравоохранения изучили рынок и запросили у всех поставщиков медицинского оборудования информацию о возможности поставки, сроках, ценах, перечне дистрибьютеров. Также ведомство попросило направить коммерческие предложения 80 поставщиков, которые ранее уже поставляли оборудования в медицинские организации региона, чтобы заключить контракты с теми, кто предложит наименьшую цену.
Также региональные власти после постов в телеграм-каналах провели дополнительный анализ закупок другими регионами. Проверка показала, что медицинское оборудование закуплено по среднерыночным ценам и в большинстве случаев даже по цене ниже, чем цены государственных контрактов, заключённых на поставку оборудования с аналогичным функционалом в других регионах.
В региональном депздраве отметили, что заключения и выводы, сделанные в Сети, «отражают недостоверные факты с отсутствием понимания значимости параметров оборудования, необходимого для спасения жизни пациентов».
Поэтому, судя из выводов областного правительства, сговора между региональным депздравом и вышеуказанными поставщиками товаров нет. Практически все компании работают на рынке на протяжении многих лет, имеют многомиллионные обороты и не попали в списки неблагонадёжных.