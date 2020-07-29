Перечень льготных лекарств могут приравнять к списку жизненно важных препаратов

Но воспользоваться этими препаратами по назначению врача бесплатно могут лишь те, кто сохранил право на лекарственное обеспечение и не написал отказ в пользу денежных выплат. Если же льготник написал отказ, воспользоваться правом снова он сможет лишь написав новое заявление до 1 октября. При этом помощь придёт не раньше, чем 1 января следующего года. Поэтому прежде, чем отказываться от лекарств в пользу 1155 рублей, лучше посоветоваться со своим семейным доктором и обсудить вопрос с членами семьи.