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Перечень льготных лекарств могут приравнять к списку жизненно важных препаратов

29 июля 2020, 13:22
Фото: https://pixabay.com
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Перечень льготных препаратов хотят уровнять с перечнем жизненно важных, в котором на данный момент числится 758 наименований лекарств. Законопроект, по словам представителя регионального депздрава, уже на рассмотрении.

Льготное лекарственное обеспечение тех, кто имеет право на получение государственной соцпомощи и сохранил это право, осуществляют по специальному установленному перечню препаратов. Сейчас в этом списке 405 лекарств. Об этом 29 июля заявила Ольга Золотарёва — начальник организационно-фармацевтического отдела депздрава области. Несмотря на то, что список ежегодно дополняют, обсуждают вопрос приравнивания его к перечню жизненно важных препаратов.

Перечень лекарственных препаратов ежегодно пересматривается и, как показывает практика, ежегодно расширяется на 30 наименований лекарственных препаратов. На сегодняшний день в нём представлено 405 наименований. Правительством РФ рассматривается возможность глобального расширения этого перечня и приравнивания его к перечню жизненно важных препаратов. Ольга Золотарёва, начальник организационно-фармацевтического отдела депздрава области

Законопроект находится на рассмотрении. По данным Золотарёвой, разница велика: 405 препаратов из льготного перечня против 758 препаратов из списка жизненно важных лекарств. Пока в список льготных лекарств входят все основные фармгруппы:

  • Противовоспалительные
  • Противогрибковые
  • Препараты инсулинового ряда
  • Препараты от бронхиальной астмы и др.

Но воспользоваться этими препаратами по назначению врача бесплатно могут лишь те, кто сохранил право на лекарственное обеспечение и не написал отказ в пользу денежных выплат. Если же льготник написал отказ, воспользоваться правом снова он сможет лишь написав новое заявление до 1 октября. При этом помощь придёт не раньше, чем 1 января следующего года. Поэтому прежде, чем отказываться от лекарств в пользу 1155 рублей, лучше посоветоваться со своим семейным доктором и обсудить вопрос с членами семьи.

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