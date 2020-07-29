Перечень льготных лекарств могут приравнять к списку жизненно важных препаратов

Льготное лекарственное обеспечение тех, кто имеет право на получение государственной соцпомощи и сохранил это право, осуществляют по специальному установленному перечню препаратов. Сейчас в этом списке 405 лекарств. Об этом 29 июля заявила Ольга Золотарёва — начальник организационно-фармацевтического отдела депздрава области. Несмотря на то, что список ежегодно дополняют, обсуждают вопрос приравнивания его к перечню жизненно важных препаратов.
Перечень лекарственных препаратов ежегодно пересматривается и, как показывает практика, ежегодно расширяется на 30 наименований лекарственных препаратов. На сегодняшний день в нём представлено 405 наименований. Правительством РФ рассматривается возможность глобального расширения этого перечня и приравнивания его к перечню жизненно важных препаратов. Ольга Золотарёва, начальник организационно-фармацевтического отдела депздрава области
Законопроект находится на рассмотрении. По данным Золотарёвой, разница велика: 405 препаратов из льготного перечня против 758 препаратов из списка жизненно важных лекарств. Пока в список льготных лекарств входят все основные фармгруппы:
Но воспользоваться этими препаратами по назначению врача бесплатно могут лишь те, кто сохранил право на лекарственное обеспечение и не написал отказ в пользу денежных выплат. Если же льготник написал отказ, воспользоваться правом снова он сможет лишь написав новое заявление до 1 октября. При этом помощь придёт не раньше, чем 1 января следующего года. Поэтому прежде, чем отказываться от лекарств в пользу 1155 рублей, лучше посоветоваться со своим семейным доктором и обсудить вопрос с членами семьи.