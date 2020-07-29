На стрит-арт и хоккейную коробку получат субсидии белгородские ТОС

В Белгороде победителями стали пять проектов. Среди них — нанесение стрит-арта «Профессия цвета неба» на фасад дома № 23 по улице Железнякова за 150 тысяч рублей и детские игровые площадки в ТОС «Мелзаводской» и «Комаровский» 273,7 и 300 тысяч рублей соответственно.
В Старом Осколе в ТОС «Живописный уголок» построят хоккейную коробку за 472,5 тыс. рублей, а в ТОС «ИЖС Казацкий-1» появится многофункциональный парк отдыха «Городской оазис» за 300 тыс. рублей.
В посёлке Томаровка обустроят летний кинотеатр вблизи территории ТОС «Добрый починок». В селе Второе Цепляево Шебекинского городского округа создадут сцену.
Всего же планируют реализовать 41 проект почти на 12 млн рублей. Субсидии муниципалитетам предоставят из бюджета Белгородской области.