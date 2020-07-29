На стрит-арт и хоккейную коробку получат субсидии белгородские ТОС

В Белгороде победителями стали пять проектов. Среди них — нанесение стрит-арта «Профессия цвета неба» на фасад дома № 23 по улице Железнякова за 150 тысяч рублей и детские игровые площадки в ТОС «Мелзаводской» и «Комаровский» 273,7 и 300 тысяч рублей соответственно.