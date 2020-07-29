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На стрит-арт и хоккейную коробку получат субсидии белгородские ТОС

29 июля 2020, 03:45
Фото: Бел.Ру
В правительстве Белгородской области утвердили список проектов-победителей, которые реализуют территориальные общественные управления в муниципалитетах региона. Общая сумма субсидий составит 11 млн 996 тыс. 500 рублей.

В Белгороде победителями стали пять проектов. Среди них — нанесение стрит-арта «Профессия цвета неба» на фасад дома № 23 по улице Железнякова за 150 тысяч рублей и детские игровые площадки в ТОС «Мелзаводской» и «Комаровский» 273,7 и 300 тысяч рублей соответственно.

В Старом Осколе в ТОС «Живописный уголок» построят хоккейную коробку за 472,5 тыс. рублей, а в ТОС «ИЖС Казацкий-1» появится многофункциональный парк отдыха «Городской оазис» за 300 тыс. рублей.

В посёлке Томаровка обустроят летний кинотеатр вблизи территории ТОС «Добрый починок». В селе Второе Цепляево Шебекинского городского округа создадут сцену.

Всего же планируют реализовать 41 проект почти на 12 млн рублей. Субсидии муниципалитетам предоставят из бюджета Белгородской области.

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#Новости#Субсидии#Тос#Ремонт дворов#Областной бюджет#Конкурс#Проекты#Стрит-арт#Детские площадки#Эксклюзив#Город
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