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Posted 29 июля 2020,, 10:33

Published 29 июля 2020,, 10:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мэрия Белгорода опубликовала афишу мероприятий ко Дню города

29 июля 2020, 10:33
Праздники начнутся с 30 июля и продлятся по 8 августа. Среди мероприятий, помимо концерта группы «Ночные снайперы» и салюта, – открытие «Октября», мотопарад, фестиваль казачьей культуры, кубок BelgorodPowerCup и соревнования по автозвуку.
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Афиша

Мэрия выпустила распоряжение с утверждённым планом мероприятий к 5 Августа. Отмечать День города Белгород начнёт уже с 30 июля – с праздников микрорайонов.

В предпраздничные выходные – 1 и 2 августа – жителей и гостей города ожидают открытый городской фестиваль, музыкальный проект «Везёлка live», легкоатлетический полумарафон PULSE, а также другие спортивные соревнования.

Во вторник, 4 августа, официально откроют полномасштабный макет самолёта Ла-7 за зданием музея-диорамы. В этот же день в парке Победы покажут театрализованное представление «Город, овеянный славой!», а у Ротонды стартует мотопарад.

В День города, 5 августа, ожидается фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица» в парке Победы, открытие культурного центра «Октябрь» в Центральном парке, праздничные концерты на Соборной площади и фейерверк. Приглашённая звезда – группа «Ночные снайперы».

На 8 августа запланированы второй летний кубок BelgorodPowerCup, соревнования чемпионата мира по автозвуку, а также праздник «Гордость Белгорода – 2020».

Напомним, что дни города и района в Белгородской области разрешили отмечать, но при условии соблюдений правил от Роспотребнадзора. Главное требование – проведение праздничных мероприятий на улице.

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