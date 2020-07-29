Мэрия Белгорода опубликовала афишу мероприятий ко Дню города

Posted 29 июля 2020,, 10:33
Published 29 июля 2020,, 10:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Мэрия выпустила распоряжение с утверждённым планом мероприятий к 5 Августа. Отмечать День города Белгород начнёт уже с 30 июля – с праздников микрорайонов.
В предпраздничные выходные – 1 и 2 августа – жителей и гостей города ожидают открытый городской фестиваль, музыкальный проект «Везёлка live», легкоатлетический полумарафон PULSE, а также другие спортивные соревнования.
Во вторник, 4 августа, официально откроют полномасштабный макет самолёта Ла-7 за зданием музея-диорамы. В этот же день в парке Победы покажут театрализованное представление «Город, овеянный славой!», а у Ротонды стартует мотопарад.
В День города, 5 августа, ожидается фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица» в парке Победы, открытие культурного центра «Октябрь» в Центральном парке, праздничные концерты на Соборной площади и фейерверк. Приглашённая звезда – группа «Ночные снайперы».
На 8 августа запланированы второй летний кубок BelgorodPowerCup, соревнования чемпионата мира по автозвуку, а также праздник «Гордость Белгорода – 2020».
Напомним, что дни города и района в Белгородской области разрешили отмечать, но при условии соблюдений правил от Роспотребнадзора. Главное требование – проведение праздничных мероприятий на улице.