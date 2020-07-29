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Белгородского блогера оштрафовали за оскорбление 19 полицейских

29 июля 2020, 14:20
Фото: ИА "Бел.Ру"
полиция
Сотрудники полиции заметили себя на оскорбительных видео, которые снимал молодой человек из Белгородской области. Представители закона подали в суд и выиграли его. О подробностях рассказали в УМВД по региону.

Сотрудники УМВД по Белгородской области мониторили местные сайты и заметили свои изображения на видео. Как выяснилось, местный житель снял их и опубликовал видеозапись оскорбительного характера в интернете.

19 полицейских, лица которых были видны на видео, обратились в суд с требованием компенсировать моральный вред. Никаких нарушений со стороны работников правоохранительных органов на видео не оказалось, а вот оскорбления присутствовали. В связи с этим Корочанский районный суд постановил взыскать с блогера за нарушение норм Гражданского кодекса РФ 200 000 рублей в пользу полицейских.

Напомним, ранее другого мужчину наказали за то, что он покусал полицейских. Ему присудили месяц тюрьмы и обязали компенсировать моральный вред пострадавшим, выплатив каждому по 25 тыс. рублей.

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